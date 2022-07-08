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TCMB piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69.9 oldu
TCMB piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69.9 oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 69.94 oldu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T10:43+0300
2022-07-08T10:46+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye
ekonomi
dolar
enflasyon
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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.Geçen ay yüzde 2.98 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3.40'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59'dan yüzde 69.94'e çıktı.TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,91'den yüzde 40,23'e, 24 ay sonrası için de yüzde 22,04'ten 24,27'ye yükseldi.Yıl sonu dolar/tl beklentisi 18.99Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18.99 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 20.70'ten 20.92'ye çıktı.Bir önceki anket döneminde 37 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37,5 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 24,4 milyar dolar oldu.Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,8'de sabit kaldı.TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.
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merkez bankası, türkiye, ekonomi, dolar, enflasyon

TCMB piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69.9 oldu

10:43 08.07.2022 (güncellendi: 10:46 08.07.2022)
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 69.94 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 2.98 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3.40'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59'dan yüzde 69.94'e çıktı.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,91'den yüzde 40,23'e, 24 ay sonrası için de yüzde 22,04'ten 24,27'ye yükseldi.

Yıl sonu dolar/tl beklentisi 18.99

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18.99 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 20.70'ten 20.92'ye çıktı.
Bir önceki anket döneminde 37 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37,5 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 24,4 milyar dolar oldu.
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,8'de sabit kaldı.
TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.
market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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