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https://tr.sputniknews.com/20220708/tedas-bildirdi-208-bin-kisinin-verileri-calindi-1058491328.html
TEDAŞ bildirdi: 208 bin kişinin verileri çalındı
TEDAŞ bildirdi: 208 bin kişinin verileri çalındı
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 208 bin kişinin verilerinin çalındığını bildirdi. Veriler arasında ad, soyad, cep telefonu ve... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T18:41+0300
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türkiye
tedaş
kişisel veri
veri gizliliği
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVVK) ilettiği veri ihlali bildiriminde sızıntının nedenini veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının ele geçirilmesi olduğunu belirtti.Dünya'da yer alan habere göre; veri sorumlusuna ait çalışanın hesabının ele geçirilmesiyle elde edilen verilerin şirket e-postası ile başka bir e-posta adresine gönderilerek sızdırıldığı tespit edildi.İddiaya göre ihlalin anlaşılması ise Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de satışa çıkarıldığının tespit edilmesiyle oldu.İhlalden hem çalışanlar hem de vatandaşlar etkilendi. Toplamda 208 bin kişinin etkilendiği veri ihlalinde ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası bilgileri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210819/t-mobilein-40-milyonu-askin-musterisinin-verileri-calindi-1048146218.html
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tedaş, kişisel veri, veri gizliliği

TEDAŞ bildirdi: 208 bin kişinin verileri çalındı

18:41 08.07.2022
© AAElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 208 bin kişinin verilerinin çalındığını bildirdi. Veriler arasında ad, soyad, cep telefonu ve e-postalar yer alıyor.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVVK) ilettiği veri ihlali bildiriminde sızıntının nedenini veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının ele geçirilmesi olduğunu belirtti.
Dünya'da yer alan habere göre; veri sorumlusuna ait çalışanın hesabının ele geçirilmesiyle elde edilen verilerin şirket e-postası ile başka bir e-posta adresine gönderilerek sızdırıldığı tespit edildi.

İddiaya göre ihlalin anlaşılması ise Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de satışa çıkarıldığının tespit edilmesiyle oldu.
İhlalden hem çalışanlar hem de vatandaşlar etkilendi. Toplamda 208 bin kişinin etkilendiği veri ihlalinde ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası bilgileri yer aldı.
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