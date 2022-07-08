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Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan TIR'ın şoförü kaçtı
Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan TIR'ın şoförü kaçtı
Tekirdağ'da TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 12 kişinin yaralandığı kazanın ardından TIR'ın şoförü kaçtı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T00:38+0300
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türkiye
tekirdağ
tır şöförü
trafik kazası
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, Çerkezköy yolu Işıklar mevkisinde kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.Aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracının da bulunduğu 8 aracın hasar gördüğü kazada, 12 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220708/egm-12-ilde-hiz-denetimleri-basladi-1058457126.html
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tekirdağ, tır şöförü, trafik kazası

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan TIR'ın şoförü kaçtı

00:38 08.07.2022
© AATekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan TIR'ın şoförü kaçtı
Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan TIR'ın şoförü kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Tekirdağ'da TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 12 kişinin yaralandığı kazanın ardından TIR'ın şoförü kaçtı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, Çerkezköy yolu Işıklar mevkisinde kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracının da bulunduğu 8 aracın hasar gördüğü kazada, 12 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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