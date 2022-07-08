https://tr.sputniknews.com/20220708/tekirdagda-kirmizi-isikta-bekleyen-araclara-carpan-tirin-soforu-kacti-1058458434.html

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan TIR'ın şoförü kaçtı

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan TIR'ın şoförü kaçtı

Tekirdağ'da TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 12 kişinin yaralandığı kazanın ardından TIR'ın şoförü kaçtı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T00:38+0300

2022-07-08T00:38+0300

2022-07-08T00:38+0300

türkiye

tekirdağ

tır şöförü

trafik kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058458524_9:0:601:333_1920x0_80_0_0_d4a6c07542dcc8b42319b07f741b4169.png

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, Çerkezköy yolu Işıklar mevkisinde kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.Aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracının da bulunduğu 8 aracın hasar gördüğü kazada, 12 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220708/egm-12-ilde-hiz-denetimleri-basladi-1058457126.html

türkiye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tekirdağ, tır şöförü, trafik kazası