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TFF, yeni MHK başkanını açıkladı
TFF, yeni MHK başkanını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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spor
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı seçimini tamamladı.Yeni başkan, Sabri Çelik oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220707/tff-kulupler-14-yabancidan-fazla-her-bir-futbolcu-icin-500-bin-tl-odeyecek--1058430025.html
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mhk, merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF, yeni MHK başkanını açıkladı

09:34 08.07.2022 (güncellendi: 09:39 08.07.2022)
© AASabri Çelik
Sabri Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı seçimini tamamladı.
Yeni başkan, Sabri Çelik oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
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