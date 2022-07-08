https://tr.sputniknews.com/20220708/tff-yeni-mhk-baskanini-acikladi-1058467281.html
TFF, yeni MHK başkanını açıkladı
TFF, yeni MHK başkanını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T09:34+0300
2022-07-08T09:34+0300
2022-07-08T09:39+0300
spor
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı seçimini tamamladı.Yeni başkan, Sabri Çelik oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220707/tff-kulupler-14-yabancidan-fazla-her-bir-futbolcu-icin-500-bin-tl-odeyecek--1058430025.html
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mhk, merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF, yeni MHK başkanını açıkladı
09:34 08.07.2022 (güncellendi: 09:39 08.07.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı seçimini tamamladı.
Yeni başkan, Sabri Çelik oldu.