https://tr.sputniknews.com/20220708/thy-bazi-yurt-disi-ucuslarini-durdurma-kararini-uzatti-1058459120.html

THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY, Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T00:48+0300

2022-07-08T00:48+0300

2022-07-08T00:48+0300

türkiye

rusya

türk hava yolları

türk hava yolları (thy)

yekaterinburg

minsk

rostov

ukrayna

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Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın özel operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını açıkladı.THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" bilgisine yer verildi.Açıklamada, değişiklik ve iade işlemlerinin acentelerden, THY'nin web sitesinden ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

türkiye

rusya

yekaterinburg

minsk

rostov

ukrayna

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rusya, türk hava yolları, türk hava yolları (thy), yekaterinburg, minsk, rostov, ukrayna