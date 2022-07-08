https://tr.sputniknews.com/20220708/thy-bazi-yurt-disi-ucuslarini-durdurma-kararini-uzatti-1058459120.html
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY, Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T00:48+0300
2022-07-08T00:48+0300
2022-07-08T00:48+0300
türkiye
rusya
türk hava yolları
türk hava yolları (thy)
yekaterinburg
minsk
rostov
ukrayna
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Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın özel operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını açıkladı.THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" bilgisine yer verildi.Açıklamada, değişiklik ve iade işlemlerinin acentelerden, THY'nin web sitesinden ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.
türkiye
rusya
yekaterinburg
minsk
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rusya, türk hava yolları, türk hava yolları (thy), yekaterinburg, minsk, rostov, ukrayna
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
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THY, Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın özel operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını açıkladı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" bilgisine yer verildi.
Açıklamada, değişiklik ve iade işlemlerinin acentelerden, THY'nin web sitesinden ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.