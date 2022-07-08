https://tr.sputniknews.com/20220708/toki-istanbulda-185-konutu-acik-artirmayla-satacak-1058474080.html

TOKİ, İstanbul'da 185 konutu açık artırmayla satacak

TOKİ, İstanbul'da 185 konutu açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T12:30+0300

2022-07-08T12:30+0300

2022-07-08T12:40+0300

toki

ekonomi

açık artırma

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058473930_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4b6799bab055fa846de70171296fe591.jpg

TOKİ'nin aktardığına göre, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da, Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.Toplam 185 konut için TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek açık artırmada, 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adresinden de canlı yayınla teklif alınabilecek.Alıcılar konutlara, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.Satış sonunda alıcılara Gaziosmanpaşa konutları hemen, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi konutları ise 12 ay içinde teslim edilecek.Başvurular 18 Temmuz'da başlayacakAçık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek.Açık artırmaya başvurular, 18 Temmuz itibarıyla yapılabilecek. Ayrıca 2-3 Ağustos'ta da Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.Satışla ilgili detaylı bilgilere, 'www.toki.gov.tr' ve 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adreslerinden ve '444 86 54' numaralı telefondan ulaşılabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220310/toki-yurt-disindaki-vatandaslarimizin-ev-sahibi-olmasi-icin-420-konutluk-projeyi-hayata-geciriyoruz-1054594208.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

toki, açık artırma, istanbul