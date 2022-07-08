https://tr.sputniknews.com/20220708/toki-istanbulda-185-konutu-acik-artirmayla-satacak-1058474080.html
TOKİ, İstanbul'da 185 konutu açık artırmayla satacak
TOKİ, İstanbul'da 185 konutu açık artırmayla satacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T12:30+0300
2022-07-08T12:30+0300
2022-07-08T12:40+0300
toki
ekonomi
açık artırma
istanbul
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TOKİ'nin aktardığına göre, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da, Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.Toplam 185 konut için TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek açık artırmada, 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adresinden de canlı yayınla teklif alınabilecek.Alıcılar konutlara, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.Satış sonunda alıcılara Gaziosmanpaşa konutları hemen, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi konutları ise 12 ay içinde teslim edilecek.Başvurular 18 Temmuz'da başlayacakAçık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek.Açık artırmaya başvurular, 18 Temmuz itibarıyla yapılabilecek. Ayrıca 2-3 Ağustos'ta da Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.Satışla ilgili detaylı bilgilere, 'www.toki.gov.tr' ve 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adreslerinden ve '444 86 54' numaralı telefondan ulaşılabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220310/toki-yurt-disindaki-vatandaslarimizin-ev-sahibi-olmasi-icin-420-konutluk-projeyi-hayata-geciriyoruz-1054594208.html
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toki, açık artırma, istanbul
TOKİ, İstanbul'da 185 konutu açık artırmayla satacak
12:30 08.07.2022 (güncellendi: 12:40 08.07.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesinde inşa edilen 185 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
TOKİ'nin aktardığına göre, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da, Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.
Toplam 185 konut için TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek açık artırmada, 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adresinden de canlı yayınla teklif alınabilecek.
Alıcılar konutlara, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.
Satış sonunda alıcılara Gaziosmanpaşa konutları hemen, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi konutları ise 12 ay içinde teslim edilecek.
Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek.
Açık artırmaya başvurular, 18 Temmuz itibarıyla yapılabilecek. Ayrıca 2-3 Ağustos'ta da Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.
Satışla ilgili detaylı bilgilere, 'www.toki.gov.tr' ve 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adreslerinden ve '444 86 54' numaralı telefondan ulaşılabilecek.