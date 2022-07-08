https://tr.sputniknews.com/20220708/toyota-rusyadaki-3-bin-864-aracini-geri-cagirdi-1058495593.html
Toyota, Rusya’daki 3 bin 864 aracını geri çağırdı
Toyota, Rusya’daki 3 bin 864 aracını geri çağırdı
Japon otomotiv üreticisi Toyota, Rusya’da geçen yılın temmuz ayından bu yana satışı gerçekleştirilen aralarında Toyota LC 300, LX 500D ve LX 600 modelleri... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T20:23+0300
2022-07-08T20:23+0300
2022-07-08T20:28+0300
dünya
toyota
japon
rusya
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Toyota, Rusya’da son bir yıl içerisinde satılan 3 bin 864 aracını stabilite kontrolündeki (VSC) arıza nedeniyle geri çağırdı. Tüm araçların fren kontrol ünitesi yeniden programlanacak.Bu kategorideki tüm araçların sahiplerinin, arabalarını en yakın bayiliğe teslim etmeleri yönünde özel olarak bilgilendirileceği ifade edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
toyota, japon, rusya
Toyota, Rusya’daki 3 bin 864 aracını geri çağırdı
20:23 08.07.2022 (güncellendi: 20:28 08.07.2022) Abone ol
Japon otomotiv üreticisi Toyota, Rusya’da geçen yılın temmuz ayından bu yana satışı gerçekleştirilen aralarında Toyota LC 300, LX 500D ve LX 600 modelleri olmak üzere 3 bin 864 aracını geri çağırdı.
Toyota, Rusya’da son bir yıl içerisinde satılan 3 bin 864 aracını stabilite kontrolündeki (VSC) arıza nedeniyle geri çağırdı.
Tüm araçların fren kontrol ünitesi yeniden programlanacak.
Bu kategorideki tüm araçların sahiplerinin, arabalarını en yakın bayiliğe teslim etmeleri yönünde özel olarak bilgilendirileceği ifade edildi.