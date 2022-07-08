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https://tr.sputniknews.com/20220708/tudkiyeb-baskani-celik-girdi-maliyetlerindeki-artisa-ragmen-kurbanlik-fiyatlari-ayni-oranda-artmadi-1058483283.html
TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen kurbanlık fiyatları aynı oranda artmadı
TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen kurbanlık fiyatları aynı oranda artmadı
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 milyon küçükbaş hayvanın kurbanlık satış merkezlerinde alıcı... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T15:29+0300
2022-07-08T15:29+0300
ekonomi
kurban
kurban bayramı
kurbanlık
nihat çelik
türkiye damızlık koyun keçi yetiştiricileri merkez birliği (tüdkiyeb)
et ve süt kurumu (esk)
et ve süt kurumu
tarım ve orman bakanlığı
kurban
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik kurban satış noktalarında bulunan hayvan sayısını ve beklentilerini Sputnik’e anlattı.Bu yıl kurban pazarlarına 5 milyon küçükbaş hayvanın alıcı beklendiğini belirten Çelik “Kurban bir ibadettir. Kurbana satış noktalarında bu yıl 5 milyonun üzerinde bu yıl küçükbaş hayvan stokumuz mevcut. Bu hayvanların satışı bayramın birinci, ikinci, üçüncü günde de devam edecek. Satış noktaları bu günlerde de açıktır. İsteyen vatandaşımız dilediği şekilde bütçesine göre kurbanlık hayvanını buradan bulabilir. Kurbanlık satışlarında biraz da olsa durgunluk yaşanıyor. Biz umutluyuz 3 milyonun üzerinden hayvanın satılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.‘Girdi maliyetleri arttı’Üreticilerin girdi maliyetlerinin artmasına rağmen bunun fiyatlara fazla yansımadığını belirten Çelik “Girdi maliyetlerinde yüzde 300’lere varan bir artış yaşanmıştır. Dünyada yaşanan son gelişmelerden sonra bir gıda kriziyle karşı karşıyayız. Bu ister istemez girdi maliyetlerine yansımıştır. Artan fiyatlara rağmen kurban fiyatlarından ciddi bir artış söz konusu değil. Yetiştiricimiz yılın 365 günü kendi alın teri ile ürettiği ürünün muhasebesini yapmıyor. Bizim yetiştiricimiz kanaatkârdır. Bunu bir ibadet olarak görerek üretime devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.‘Elde kalan ürünlerin üreticiden alınmasını istiyoruz’Üreticinin elinden 2 milyona yakın hayvanın kalacağını belirten birlik başkanı Çelik “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan’ı heyet olarak ziyaret ettik. Kendileri hayvan alımı yaptıklarını buna bir kota koymadıklarını askeriyeye verdikleri et kotasını ise yüzde 30 çıkardıklarını belirtti. Kurbanlık satış noktalarında satılmayan hayvanları da alım müdahalesi yapacakları şeklinde bir düşünceyi ifade etti. Satış noktalarını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ‘Bizim Et ve Süt Kurumumuzun da kalan hayvanlar ile ilgili bir tedbiri var’ değerlendirmesi yapmıştı. Bizim beklentimiz de bu yönlüdür. Zor günlerden geçen üreticimizin üretmekten başka bir derdi yoktur” sözlerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-diyanet-vakfina-kurban-bagisinda-bulundu-1058444915.html
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kurban, kurban bayramı, kurbanlık, nihat çelik, türkiye damızlık koyun keçi yetiştiricileri merkez birliği (tüdkiyeb), et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, tarım ve orman bakanlığı, kurban

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen kurbanlık fiyatları aynı oranda artmadı

15:29 08.07.2022
kurbanlık koyun
kurbanlık koyun - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 milyon küçükbaş hayvanın kurbanlık satış merkezlerinde alıcı beklediğini, bunların 3 milyonunun satılmasını beklediklerini açıkladı. Çelik, girdi maliyetlerindeki yükselişe rağmen hayvan fiyatlarının artmadığını belirtti.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik kurban satış noktalarında bulunan hayvan sayısını ve beklentilerini Sputnik’e anlattı.
Bu yıl kurban pazarlarına 5 milyon küçükbaş hayvanın alıcı beklendiğini belirten Çelik “Kurban bir ibadettir. Kurbana satış noktalarında bu yıl 5 milyonun üzerinde bu yıl küçükbaş hayvan stokumuz mevcut. Bu hayvanların satışı bayramın birinci, ikinci, üçüncü günde de devam edecek. Satış noktaları bu günlerde de açıktır. İsteyen vatandaşımız dilediği şekilde bütçesine göre kurbanlık hayvanını buradan bulabilir. Kurbanlık satışlarında biraz da olsa durgunluk yaşanıyor. Biz umutluyuz 3 milyonun üzerinden hayvanın satılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Girdi maliyetleri arttı’

Üreticilerin girdi maliyetlerinin artmasına rağmen bunun fiyatlara fazla yansımadığını belirten Çelik “Girdi maliyetlerinde yüzde 300’lere varan bir artış yaşanmıştır. Dünyada yaşanan son gelişmelerden sonra bir gıda kriziyle karşı karşıyayız. Bu ister istemez girdi maliyetlerine yansımıştır. Artan fiyatlara rağmen kurban fiyatlarından ciddi bir artış söz konusu değil. Yetiştiricimiz yılın 365 günü kendi alın teri ile ürettiği ürünün muhasebesini yapmıyor. Bizim yetiştiricimiz kanaatkârdır. Bunu bir ibadet olarak görerek üretime devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

‘Elde kalan ürünlerin üreticiden alınmasını istiyoruz’

Üreticinin elinden 2 milyona yakın hayvanın kalacağını belirten birlik başkanı Çelik Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan’ı heyet olarak ziyaret ettik. Kendileri hayvan alımı yaptıklarını buna bir kota koymadıklarını askeriyeye verdikleri et kotasını ise yüzde 30 çıkardıklarını belirtti. Kurbanlık satış noktalarında satılmayan hayvanları da alım müdahalesi yapacakları şeklinde bir düşünceyi ifade etti. Satış noktalarını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ‘Bizim Et ve Süt Kurumumuzun da kalan hayvanlar ile ilgili bir tedbiri var’ değerlendirmesi yapmıştı. Bizim beklentimiz de bu yönlüdür. Zor günlerden geçen üreticimizin üretmekten başka bir derdi yoktur” sözlerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
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