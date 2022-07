TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen kurbanlık fiyatları aynı oranda artmadı

‘Girdi maliyetleri arttı’

‘Elde kalan ürünlerin üreticiden alınmasını istiyoruz’

Üreticinin elinden 2 milyona yakın hayvanın kalacağını belirten birlik başkanı Çelik “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan’ı heyet olarak ziyaret ettik. Kendileri hayvan alımı yaptıklarını buna bir kota koymadıklarını askeriyeye verdikleri et kotasını ise yüzde 30 çıkardıklarını belirtti. Kurbanlık satış noktalarında satılmayan hayvanları da alım müdahalesi yapacakları şeklinde bir düşünceyi ifade etti. Satış noktalarını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ‘Bizim Et ve Süt Kurumumuzun da kalan hayvanlar ile ilgili bir tedbiri var’ değerlendirmesi yapmıştı. Bizim beklentimiz de bu yönlüdür. Zor günlerden geçen üreticimizin üretmekten başka bir derdi yoktur” sözlerini kullandı.