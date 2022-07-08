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Tunca Nehri kurumaya yüz tuttu: Debisi geçen aya göre 4 kat düştü
Tunca Nehri kurumaya yüz tuttu: Debisi geçen aya göre 4 kat düştü
Edirne'deki Tunca Nehri'nin debisinde sert düşüş yaşanıyor. Geçen aya göre debisi 4 kat düşen nehir kurumaya yüz tuttu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T02:47+0300
2022-07-08T02:47+0300
türkiye
edirne
tunca
tunca nehri
kuraklık
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Hava sıcaklığının artması, Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca'nın debisini de etkiledi.Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak nehrin bir bölümünde su dibe kadar çekildi.Tunca Nehri'nin debisi, Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçüme göre saniyede 5 metreküpe kadar geriledi. Debi geçen ay ortalarında 21 metreküp /saniyeye seviyelerindeydi.Bu arada, nehirde su akışının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde biriken çöpler de gün yüzüne çıktı. Nehirdeki kirlilik doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.'Piknik yapanlar çöplerini buraya atıp gidiyor'Nehir kenarına gezmeye gelen Mehmet Öztürk, bir süredir yağış olmaması nedeniyle nehrin kuruma noktasına geldiğini söyledi.Gelişigüzel atılan çöpler nedeniyle nehirde kötü görüntü oluştuğunu aktaran Öztürk, "Bu nehrin böyle olmaması lazım, herkes geliyor buraya çöpleri atıyor. Ördekler yüzüyor nehirde yavrularıyla. Piknik yapanlar çöplerini buraya atıp gidiyor. Nehrin temizlenmesi gerekir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/delhinin-tek-nehri-neredeyse-tamamen-kurudu-kent-sakinleri-susuzluk-problemiyle-karsi-karsiya--1056443583.html
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edirne, tunca, tunca nehri, kuraklık

Tunca Nehri kurumaya yüz tuttu: Debisi geçen aya göre 4 kat düştü

02:47 08.07.2022
© AATunca Nehri kurumaya yüz tuttu: Debisi geçen aya göre 4 kat düştü
Tunca Nehri kurumaya yüz tuttu: Debisi geçen aya göre 4 kat düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Edirne'deki Tunca Nehri'nin debisinde sert düşüş yaşanıyor. Geçen aya göre debisi 4 kat düşen nehir kurumaya yüz tuttu.
Hava sıcaklığının artması, Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca'nın debisini de etkiledi.
Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak nehrin bir bölümünde su dibe kadar çekildi.
Tunca Nehri'nin debisi, Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçüme göre saniyede 5 metreküpe kadar geriledi. Debi geçen ay ortalarında 21 metreküp /saniyeye seviyelerindeydi.
Bu arada, nehirde su akışının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde biriken çöpler de gün yüzüne çıktı. Nehirdeki kirlilik doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.

'Piknik yapanlar çöplerini buraya atıp gidiyor'

Nehir kenarına gezmeye gelen Mehmet Öztürk, bir süredir yağış olmaması nedeniyle nehrin kuruma noktasına geldiğini söyledi.
Gelişigüzel atılan çöpler nedeniyle nehirde kötü görüntü oluştuğunu aktaran Öztürk, "Bu nehrin böyle olmaması lazım, herkes geliyor buraya çöpleri atıyor. Ördekler yüzüyor nehirde yavrularıyla. Piknik yapanlar çöplerini buraya atıp gidiyor. Nehrin temizlenmesi gerekir" dedi.
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