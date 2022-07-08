https://tr.sputniknews.com/20220708/turkiyeden-gayrimenkul-satin-alan-yabancilar-arasinda-ruslar-ilk-sirada---1058483540.html

Türkiye'den gayrimenkul satın alan yabancılar arasında Ruslar ilk sırada

Türkiye'den gayrimenkul satın alan yabancılar arasında Ruslar ilk sırada

Ruslar, Ocak-Mayıs 2022 döneminde Türkiye’den gayrimenkul satın alan yabancılar arasında ilk sırada yer aldı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T15:35+0300

2022-07-08T15:35+0300

2022-07-08T15:35+0300

ekonomi

gayrimenkul

rusya

türkiye

bae

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Uluslararası aracı kuruluş Propriete Generale Group analistlerinin yaptığı araştırmaya göre Ruslar, Ocak-Mayıs 2022 döneminde Türkiye’den gayrimenkul satın alan yabancılar arasında ilk sırada yer aldı. Ruslar şubat ayının sonundan bu yana Türkiye’de gayrimenkul alan yabancıların yüzde 31.44’ünü oluşturdu. İkinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor. Bu ülke, Rus alıcılardan gelen talebin yüzde 20.03'ünü oluşturuyor. Yüzde 15.26 ile üçüncü sıradaki Gürcistan’ı yüzde 14.84.taleple Kazakistan izliyor. Rusların gayrimenkul satın aldıkları ülkeler arasında ayrıca Meksika, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Şili gibi Güney Amerika ülkeleri bulunuyor. Propriete Generale Group'un kurucu ortağı İvan Yarinkovskiy, Rusların yurtdışında gayrimenkul satın almak için farklı nedenleri olduğunu belirterek, bazılarının sıcak bir iklime sahip bir ülkeye taşınmak, bazılarının göçmenlik statüsü elde etmek, bazılarının yatırım yaparak sermayelerini artırmak, bazılarının ise kendileri ve çocukları için iyi bir eğitim ve yaşam kalitesi yüksek olan bir yere taşınmak istediklerini kaydederek şunları ifade etti: “Türkiye'de Rusların yüzde 90'ına yakını bu ülkede yaşamak için gayrimenkul satın alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Rusların yüzde 60'tan fazlası yatırım projeleriyle ilgileniyor. Latin Amerika ülkelerinde düşük fiyatlar ve nispeten hızlı bir şekilde yasal statü elde etme ve gelecekte AB'de ikamet etme beklentileri nedeniyle gayrimenkul satın alıyor.” Uzmanlara göre, yabancıların gayrimenkul alım-satımı yeni jeopolitik kriz nedeniyle değişikliğe uğradı. 2021 yılı sonunda gayrimenkul satın almak için Ruslar en fazla Portekiz, Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'yı tercih ediyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220630/sislide-bir-daire-aylik-41-bin-990-liradan-kiraci-bekliyor-1058150801.html

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