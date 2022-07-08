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https://tr.sputniknews.com/20220708/umit-ozdag-balikesire-almamayi-deneyin-gorelim-gucunuz-yetecek-mi-1058500694.html
Ümit Özdağ: Balıkesir’e almamayı deneyin, görelim gücünüz yetecek mi?
Ümit Özdağ: Balıkesir’e almamayı deneyin, görelim gücünüz yetecek mi?
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin 17 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı il kongresi için kiralanan salonun kullanım izni iptal edildiğini belirterek, "... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T23:38+0300
2022-07-08T23:55+0300
türkiye
ümit özdağ
zafer partisi
balıkesir
kongre
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Temmuz'da Balıkesir'de bir il kongresi düzenleyeceklerini fakat belediyeden kiralanan salonun 'vali baskısı üzerine belediye başkanı tarafından iptal edildiğini' belirtti.Twitter üzerinden açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan yanıtÖzdağ'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yanıt verdi. Ersoy yanıtında, "Balıkesir Valiliği açıkladı. Yöneticileriniz dilekçeyi daha bugün vermiş. Henüz cevap bile verilmemiş. Bu mübarek arefe gününde böyle bir yalan ve iftirayı, ancak senin gibi bir yalan propaganda uzmanı yapabilir ve bundan ancak sen utanmazsın" ifadelerine verdi.
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ümit özdağ, zafer partisi, balıkesir, kongre

Ümit Özdağ: Balıkesir’e almamayı deneyin, görelim gücünüz yetecek mi?

23:38 08.07.2022 (güncellendi: 23:55 08.07.2022)
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin 17 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı il kongresi için kiralanan salonun kullanım izni iptal edildiğini belirterek, " Geliyorum. Balıkesir’e almamayı deneyin görelim gücünüz yetecek mi?" karara ifadeleriyle tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Temmuz'da Balıkesir'de bir il kongresi düzenleyeceklerini fakat belediyeden kiralanan salonun 'vali baskısı üzerine belediye başkanı tarafından iptal edildiğini' belirtti.
Twitter üzerinden açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
17 Temmuz’da Balıkesir’de yapacağımız il kongresi için belediyeden kiraladığımız salon valinin baskısı üzerine belediye başkanı tarafından “tadilat başlayacak” gerekçesi ile iptal edildi. Geliyorum. Balıkesir’e almamayı deneyin görelim gücünüz yetecek mi?

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan yanıt

Özdağ'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yanıt verdi.
Ersoy yanıtında, "Balıkesir Valiliği açıkladı. Yöneticileriniz dilekçeyi daha bugün vermiş. Henüz cevap bile verilmemiş. Bu mübarek arefe gününde böyle bir yalan ve iftirayı, ancak senin gibi bir yalan propaganda uzmanı yapabilir ve bundan ancak sen utanmazsın" ifadelerine verdi.
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