https://tr.sputniknews.com/20220708/umit-ozdag-balikesire-almamayi-deneyin-gorelim-gucunuz-yetecek-mi-1058500694.html

Ümit Özdağ: Balıkesir’e almamayı deneyin, görelim gücünüz yetecek mi?

Ümit Özdağ: Balıkesir’e almamayı deneyin, görelim gücünüz yetecek mi?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin 17 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı il kongresi için kiralanan salonun kullanım izni iptal edildiğini belirterek, "... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T23:38+0300

2022-07-08T23:38+0300

2022-07-08T23:55+0300

türkiye

ümit özdağ

zafer partisi

balıkesir

kongre

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Temmuz'da Balıkesir'de bir il kongresi düzenleyeceklerini fakat belediyeden kiralanan salonun 'vali baskısı üzerine belediye başkanı tarafından iptal edildiğini' belirtti.Twitter üzerinden açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan yanıtÖzdağ'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yanıt verdi. Ersoy yanıtında, "Balıkesir Valiliği açıkladı. Yöneticileriniz dilekçeyi daha bugün vermiş. Henüz cevap bile verilmemiş. Bu mübarek arefe gününde böyle bir yalan ve iftirayı, ancak senin gibi bir yalan propaganda uzmanı yapabilir ve bundan ancak sen utanmazsın" ifadelerine verdi.

türkiye

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ümit özdağ, zafer partisi, balıkesir, kongre