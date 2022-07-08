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Üsküdar'da lüks sitede hayvanlar zehirlendi iddiası
Üsküdar'da lüks sitede hayvanlar zehirlendi iddiası
Üsküdar’da lüks sitede oturan iki grup, sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda karşı karşıya geldi. Sokak hayvanlarının site içerisinde kötü muamele... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T14:40+0300
2022-07-08T14:40+0300
türkiye
hayvan hakları
hayvan
sokak kedisi
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İstanbul'da lüks bir sitede oturan sakinler, bahçelerinde besledikleri kedi ve köpeklerin zehirlendiğini öne sürdü.Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede yaşayan vatandaş site bahçesinde gezen sokak hayvanlarına şiddet uyguladı.Site sakinleri şüphelinin, bir köpeği saçma ile vurduğunu, çok sayıda kediyi ise verdiği yemeklerle zehirlendiğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren site sakinleri, site yönetiminin ise şüpheliyi koruduğunu bu nedenle kamera kayıtlarına ulaşamadıklarını belirtti.Yaşanan olayların artmasıyla birlikte site sakinleri zarar gören hayvanları veterinere götürerek konuya ilişkin rapor aldı, konuya ilişkin karakola giderek şikayetçi oldu. Site yönetimine tepki gösteren vatandaşlar bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.'Kanında toksik madde çıktı'Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Pelin Çelikderen, “Burada saçma kurşunlarıyla vurulan köpeğimiz oldu. Hatta bir kedimizin 2 ay öce omurgası ayrıldı, kedi felç kaldı. Veterinere götürdüğümüzde darbe aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de bir komşumuz site içerisindeki bir kedinin ağzından köpükler geldiğini söyledi. Veterinere götürdüğümüzde zehirlendiğini öğrendik. Hayvanın kanında yüksek miktarda toksik madde çıktı. Ertesi gün site içerisinde ağzı köpük olan çok sayıda kedinin öldüğünü görüyoruz” diye konuştu.'Hayvanları zehirleyeceğim'Yaşanan duruma tepki gösteren Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan, “Biz bu hayvanları üremesin diye kısırlaştırıyoruz. Bu hayvanların masraflarını aramızda topladığımızı paralarla karşılıyoruz. Komşularımız hayvanlara şiddet uygulayan bir şahıs olduğunu söyledi. Hatta ‘hayvanları zehirleyeceğim’ demiş. Yetkililer bu durumu ciddiye alsın” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220418/yildiz-tilbe-mesele-hayvan-sevmekse-25-boa-yilani-25-cakal-ve-30-tane-sirtlan-beslerim-1055645450.html
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hayvan hakları, hayvan, sokak kedisi

Üsküdar'da lüks sitede hayvanlar zehirlendi iddiası

14:40 08.07.2022
© İHAÜsküdar'da lüks sitede hayvanlar zehirlendi iddiası
Üsküdar'da lüks sitede hayvanlar zehirlendi iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
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Üsküdar’da lüks sitede oturan iki grup, sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda karşı karşıya geldi. Sokak hayvanlarının site içerisinde kötü muamele gördüğü ve zehirlendiği iddia edilerek kedi ve köpeklerde ölümler olduğu belirtildi. Site sakinleri sorunun çözülmesi için site yönetimi ve yetkililerden yardım istedi.
İstanbul'da lüks bir sitede oturan sakinler, bahçelerinde besledikleri kedi ve köpeklerin zehirlendiğini öne sürdü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede yaşayan vatandaş site bahçesinde gezen sokak hayvanlarına şiddet uyguladı.
Site sakinleri şüphelinin, bir köpeği saçma ile vurduğunu, çok sayıda kediyi ise verdiği yemeklerle zehirlendiğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren site sakinleri, site yönetiminin ise şüpheliyi koruduğunu bu nedenle kamera kayıtlarına ulaşamadıklarını belirtti.
Yaşanan olayların artmasıyla birlikte site sakinleri zarar gören hayvanları veterinere götürerek konuya ilişkin rapor aldı, konuya ilişkin karakola giderek şikayetçi oldu. Site yönetimine tepki gösteren vatandaşlar bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.

'Kanında toksik madde çıktı'

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Pelin Çelikderen, “Burada saçma kurşunlarıyla vurulan köpeğimiz oldu. Hatta bir kedimizin 2 ay öce omurgası ayrıldı, kedi felç kaldı. Veterinere götürdüğümüzde darbe aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de bir komşumuz site içerisindeki bir kedinin ağzından köpükler geldiğini söyledi. Veterinere götürdüğümüzde zehirlendiğini öğrendik. Hayvanın kanında yüksek miktarda toksik madde çıktı. Ertesi gün site içerisinde ağzı köpük olan çok sayıda kedinin öldüğünü görüyoruz” diye konuştu.

'Hayvanları zehirleyeceğim'

Yaşanan duruma tepki gösteren Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan, “Biz bu hayvanları üremesin diye kısırlaştırıyoruz. Bu hayvanların masraflarını aramızda topladığımızı paralarla karşılıyoruz. Komşularımız hayvanlara şiddet uygulayan bir şahıs olduğunu söyledi. Hatta ‘hayvanları zehirleyeceğim’ demiş. Yetkililer bu durumu ciddiye alsın” dedi.
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