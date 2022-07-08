Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220708/yunanistan-bulgaristan-dogalgaz-boru-hattinin-acilisi-yapildi-1058482196.html
Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattının açılışı yapıldı
Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattının açılışı yapıldı
Yunanistan ve Bulgaristan, 'Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltmak' amacıyla inşaatına başladığı doğalgaz boru hattını tamamlayarak açılışını yaptı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T15:05+0300
2022-07-08T15:07+0300
ekonomi
yunanistan
bulgaristan
doğalgaz boru hattı
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1e/1042560318_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2f09d6ea83f72bcd41b6153f95fe3e05.jpg
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir gaz boru hattı değil, önemli bir güney-kuzey enerji köprüsü" ifadelerini kullandı. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Kiril Petkov ise, boru hattının Rusya'nın ülkesindeki enerji tekeline son vermede önemli olduğunu söyledi. İki gün önce Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas, Atina ile Sofya arasında doğalgaz boru hattı inşası çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. Skrekas, Bulgaristan'ın doğalgazda Rusya'ya bağımlılığını azaltmasına yardım edecek olan boru hattının bu ay içinde faaliyete geçebileceğini belirtmişti. İnşa maliyeti 220 milyon euro olan boru hattı, Yunanistan'ın Komotini kenti ile Bulgaristan'ı Stara Zagora kentleri arasında yer alıyor ve Türkiye'den Yunanistan'a pompalanan Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 gazını Bulgaristan'a taşıyacak.
https://tr.sputniknews.com/20220705/medvedev-japonya-rus-petrolu-ve-dogalgazindan-mahrum-kalabilir-1058335626.html
yunanistan
bulgaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1e/1042560318_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_afb5431d27af818e0aa0771deb448184.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, bulgaristan, doğalgaz boru hattı, rusya

Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattının açılışı yapıldı

15:05 08.07.2022 (güncellendi: 15:07 08.07.2022)
© AADoğalgaz boru hattı
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Yunanistan ve Bulgaristan, 'Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltmak' amacıyla inşaatına başladığı doğalgaz boru hattını tamamlayarak açılışını yaptı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir gaz boru hattı değil, önemli bir güney-kuzey enerji köprüsü" ifadelerini kullandı.
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Kiril Petkov ise, boru hattının Rusya'nın ülkesindeki enerji tekeline son vermede önemli olduğunu söyledi.
İki gün önce Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas, Atina ile Sofya arasında doğalgaz boru hattı inşası çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. Skrekas, Bulgaristan'ın doğalgazda Rusya'ya bağımlılığını azaltmasına yardım edecek olan boru hattının bu ay içinde faaliyete geçebileceğini belirtmişti.
İnşa maliyeti 220 milyon euro olan boru hattı, Yunanistan'ın Komotini kenti ile Bulgaristan'ı Stara Zagora kentleri arasında yer alıyor ve Türkiye'den Yunanistan'a pompalanan Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 gazını Bulgaristan'a taşıyacak.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
DÜNYA
Medvedev: Japonya, Rus petrolü ve doğalgazından mahrum kalabilir
5 Temmuz, 15:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала