https://tr.sputniknews.com/20220708/yunanistan-bulgaristan-dogalgaz-boru-hattinin-acilisi-yapildi-1058482196.html

Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattının açılışı yapıldı

Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattının açılışı yapıldı

Yunanistan ve Bulgaristan, 'Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltmak' amacıyla inşaatına başladığı doğalgaz boru hattını tamamlayarak açılışını yaptı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T15:05+0300

2022-07-08T15:05+0300

2022-07-08T15:07+0300

ekonomi

yunanistan

bulgaristan

doğalgaz boru hattı

rusya

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir gaz boru hattı değil, önemli bir güney-kuzey enerji köprüsü" ifadelerini kullandı. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Kiril Petkov ise, boru hattının Rusya'nın ülkesindeki enerji tekeline son vermede önemli olduğunu söyledi. İki gün önce Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas, Atina ile Sofya arasında doğalgaz boru hattı inşası çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. Skrekas, Bulgaristan'ın doğalgazda Rusya'ya bağımlılığını azaltmasına yardım edecek olan boru hattının bu ay içinde faaliyete geçebileceğini belirtmişti. İnşa maliyeti 220 milyon euro olan boru hattı, Yunanistan'ın Komotini kenti ile Bulgaristan'ı Stara Zagora kentleri arasında yer alıyor ve Türkiye'den Yunanistan'a pompalanan Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 gazını Bulgaristan'a taşıyacak.

https://tr.sputniknews.com/20220705/medvedev-japonya-rus-petrolu-ve-dogalgazindan-mahrum-kalabilir-1058335626.html

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