https://tr.sputniknews.com/20220708/yunanistan-bulgaristan-dogalgaz-boru-hattinin-acilisi-yapildi-1058482196.html
Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattının açılışı yapıldı
Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattının açılışı yapıldı
Yunanistan ve Bulgaristan, 'Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltmak' amacıyla inşaatına başladığı doğalgaz boru hattını tamamlayarak açılışını yaptı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T15:05+0300
2022-07-08T15:05+0300
2022-07-08T15:07+0300
ekonomi
yunanistan
bulgaristan
doğalgaz boru hattı
rusya
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir gaz boru hattı değil, önemli bir güney-kuzey enerji köprüsü" ifadelerini kullandı. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Kiril Petkov ise, boru hattının Rusya'nın ülkesindeki enerji tekeline son vermede önemli olduğunu söyledi. İki gün önce Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas, Atina ile Sofya arasında doğalgaz boru hattı inşası çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. Skrekas, Bulgaristan'ın doğalgazda Rusya'ya bağımlılığını azaltmasına yardım edecek olan boru hattının bu ay içinde faaliyete geçebileceğini belirtmişti. İnşa maliyeti 220 milyon euro olan boru hattı, Yunanistan'ın Komotini kenti ile Bulgaristan'ı Stara Zagora kentleri arasında yer alıyor ve Türkiye'den Yunanistan'a pompalanan Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 gazını Bulgaristan'a taşıyacak.
https://tr.sputniknews.com/20220705/medvedev-japonya-rus-petrolu-ve-dogalgazindan-mahrum-kalabilir-1058335626.html
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yunanistan, bulgaristan, doğalgaz boru hattı, rusya
Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattının açılışı yapıldı
15:05 08.07.2022 (güncellendi: 15:07 08.07.2022) Abone ol
Yunanistan ve Bulgaristan, 'Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltmak' amacıyla inşaatına başladığı doğalgaz boru hattını tamamlayarak açılışını yaptı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir gaz boru hattı değil, önemli bir güney-kuzey enerji köprüsü" ifadelerini kullandı.
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Kiril Petkov ise, boru hattının Rusya'nın ülkesindeki enerji tekeline son vermede önemli olduğunu söyledi.
İki gün önce Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas, Atina ile Sofya arasında doğalgaz boru hattı inşası çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. Skrekas, Bulgaristan'ın doğalgazda Rusya'ya bağımlılığını azaltmasına yardım edecek olan boru hattının bu ay içinde faaliyete geçebileceğini belirtmişti.
İnşa maliyeti 220 milyon euro olan boru hattı, Yunanistan'ın Komotini kenti ile Bulgaristan'ı Stara Zagora kentleri arasında yer alıyor ve Türkiye'den Yunanistan'a pompalanan Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 gazını Bulgaristan'a taşıyacak.