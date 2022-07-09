https://tr.sputniknews.com/20220709/acun-ilicalidan-fenerbahce-baskanligi-sorusuna-yanit-1058515861.html

Acun Ilıcalı'dan 'Fenerbahçe Başkanlığı' sorusuna yanıt

Acun Ilıcalı'dan 'Fenerbahçe Başkanlığı' sorusuna yanıt

Championship ekibi Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığına ilişkin olarak, ""Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum. Çok yakın dostum olan Ali... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T15:07+0300

2022-07-09T15:07+0300

2022-07-09T15:07+0300

spor

acun ilıcalı

hull city

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.30'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile karşı karşıya gelecek.Bu müsabaka öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, başkan yardımcısı Tan Kesler, teknik direktör Shota Arveladze ve futbolcu Ozan Tufan, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısına katıldılar.İlk olarak söz alan başkan Acun Ilıcalı, şunları söyledi:"Bundan bir yıl önce bir hayalle yola çıktım, hayalim de İngiltere'de bir futbol takımına sahip olmaktı. Hayalim 6 ay sonra gerçek oldu. Mayıs, haziran aylarında ilk adımımı attım. Dünyanın en önemli futbol noktasında maceramız 6 ay sonra gerçekleşti ve ocak ayında Hull City'nin sahibi oldum. Bu yolda yürürken kafamda olan tek bir şey vardı, başarı, başarı, başarı... Başka hiçbir şeye konsantre olmadım hayatım boyunca. Allah nasip etti, şu anda biz Acun Medya olarak dünyanın en büyük prodüksiyon şirketiyiz. Benim açımdan hayat hep bir mücadele. Hull City ile de kendi alanımın dışında, dünyanın en önemli sporu olan futbol dünyasına girmiş oldum."'Artık biz misafir değiliz'Satın alma süreci sonrasındaki İlk 6 ayda kendilerinin misafir olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Umarım gelme fırsatınız olur, dünyada görmüş olduğum en sıcakkanlı insanlardan bir kitle. Türk bayraklarını tribünlerde dalgalandıran bir taraftar kitlesi. Çok güzel bir şehrin, güzel takımının sahibi olmak benim için bir ayrıcalık. Her sene bir öncekinden daha iyi geçti. Takımı aldıktan sonra da takımda önemli gelişmeler oldu. Artık biz misafir değiliz. Bu haziran itibarıyla transfer dönemi de başladığı için, takımın kadrosuyla ilgili tam anlamıyla biz tasarruf sahibi olabiliyoruz. Çok önemli bir döneme giriyoruz. Benim hayalim, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak, takım olarak. Türk halkının sahiplendiği bir takım olmak. Bu güzel şehrin, güzel insanlarıyla vatandaşlarımızı buluşturmak" dedi.'Şota'nın gözlerinde inancı gördüm'Teknik direktör Shota Arveladze'nin göreve getirildiği süreçten bahseden Ilıcalı, "Sevgili Shota'yla görüşmemizde, gözlerinde benim hayalime olan inancını gördüm. O gün itibarıyla bu yolda beraber yürüyebileceğimizi anladım" diye konuştu.Ozan Tufan'ı transfer edebilme ihtimali oluştuğunda çok heyecanlandığını kaydeden Acun Ilıcalı, "Sevgili Ozan'ı transfer edebilme ihtimalim oluştu. Fenerbahçe ile sorun yaşadığı için, Fenerbahçe'ye başta başkanımız Ali Koç olmak üzere teşekkür ediyorum, bize yakınlık gösterdiler. Ben ilk teklifimi sevgili Ozan'a yaptım. Yine karşımda hayallerini gerçekleştirememiş, gerçekleştirmek için de fazlasıyla enerjisi olan, projeme tamamen inanan, olayın maddi tarafını hiç konuşmayan, sadece başarı odaklı bir insanla konuştum" ifadelerini kullandı.Doğukan Sinik transferinde belli bir aşamaya geldiklerinin altını çizen Ilıcalı, şöyle konuştu:"Şimdi transfer sezonundayız. Türkiye'den bir transferimiz daha var. Çok yakında biteceğini düşünüyorum, Doğukan. Doğukan bana hayallerini anlattı, dedim bizim de hayaller aynı. Antalya yönetimine de teşekkür ediyorum. Belli bir aşamaya geldik. Çok büyük bir yetenek. Hayranıyım, müthiş bir futbolcu bence. Hocayla konuşurken sezon sonuna doğru, keşke olsa diyorduk. Hepsi birer birer alınmaya başladı. Hayal ettiğim takım bu kadardı. 3 futbolcuyla görüşüyoruz, son aşamada."Fenerbahçe başkanlığı sorusuCcun Ilıcalı, "Fenerbahçe başkanlığını düşünüyor musunuz" sorusuna ise "Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum. Çok yakın dostum olan Ali Koç, şu anda başkan. Sabahtan akşama kadar, günde 15-20 saat Fenerbahçe için bir çaba içerisinde. Sportif başarısızlıklar olmuş olabilir ama bir tecrübe zamanı geçirmek gerekiyor başkanlıkta. Başkanımız bu süreci geçirdi. Kulübün geleceğini çok parlak görüyorum. Ne zaman istenirse elimden gelen her yardımı kulüp için yaparım. Bunu söylememe de gerek yok" yanıtını verdi.Acun Ilıcalı ayrıca, "Başka bir spor dalında bir çalışmanız var mı" sorusu üzerine, "Şu an bir planım yok ama ileride durumum olursa, NBA'de bir takım almak isterim" dedi.

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acun ilıcalı, hull city