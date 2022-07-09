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https://tr.sputniknews.com/20220709/almanya-10-yil-sonra-bosna-herseke-asker-gonderecek-1058505767.html
Almanya 10 yıl sonra Bosna Hersek'e asker gönderecek
Almanya 10 yıl sonra Bosna Hersek'e asker gönderecek
Alman parlamentosu, hükümetin Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR Althea) asker gönderme ve KFOR bünyesinde Kosova’da bulunan silahlı... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T04:22+0300
2022-07-09T04:23+0300
dünya
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bosna hersek
avrupa parlamentosu (ap)
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Federal Meclis'te yapılan oylamada koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin oylarıyla iki misyonun görevi onaylandı.Buna göre Almanya 10 yıl sonra tekrar Bosna Hersek'teki EUFOR Althea'ya 50 asker gönderecek.Öte yandan NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) misyonunda görev yapan 400 Alman askerlerinin de görev süresi bir yıl daha uzatıldı.Alman ordusu uluslararası bir misyonun parçası olarak 1999'dan beri Kosova'da bulunuyor.AB misyonu EUFOR Althea, Dayton barış anlaşmasının uygulanmasını izlemek ve ülkede güvenliği sağlamak için 2004 yılında kuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20220704/almanya-basbakani-olaf-scholz-enflasyonda-tarihi-bir-zorlukla-karsi-karsiyayiz-1058305418.html
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almanya, nato, asker, bosna hersek, avrupa parlamentosu (ap)

Almanya 10 yıl sonra Bosna Hersek'e asker gönderecek

04:22 09.07.2022 (güncellendi: 04:23 09.07.2022)
© REUTERS / Ruben SprichAlmanya ordu, asker
Almanya ordu, asker - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© REUTERS / Ruben Sprich
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Alman parlamentosu, hükümetin Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR Althea) asker gönderme ve KFOR bünyesinde Kosova’da bulunan silahlı güçlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması kararını onayladı.
Federal Meclis'te yapılan oylamada koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin oylarıyla iki misyonun görevi onaylandı.
Buna göre Almanya 10 yıl sonra tekrar Bosna Hersek'teki EUFOR Althea'ya 50 asker gönderecek.
Öte yandan NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) misyonunda görev yapan 400 Alman askerlerinin de görev süresi bir yıl daha uzatıldı.
Alman ordusu uluslararası bir misyonun parçası olarak 1999'dan beri Kosova'da bulunuyor.
AB misyonu EUFOR Althea, Dayton barış anlaşmasının uygulanmasını izlemek ve ülkede güvenliği sağlamak için 2004 yılında kuruldu.
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