Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220709/almanya-basbakani-scholzdan-kurban-bayrami-paylasimi-1058505227.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Almanya Başbakanı Scholz'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Almanya Başbakanı Scholz, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T04:03+0300
2022-07-09T04:03+0300
dünya
almanya
olaf scholz
kurban bayramı
mesaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057679946_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4d3d895fca2f32b8763b913ef10cd016.jpg
Alman Başbakan Olaf Scholz, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın kutlu olmasını dileyerek, "Tüm Müslümanların mübarek ve barışçıl bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220629/scholz-ukraynaya-sunulacak-guvenlik-garantilerini-soran-muhabire-guldugu-icin-ozur-dilemeyecek-1058097072.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057679946_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_09fdd4d1e2099e2de34afd781a80003e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, olaf scholz, kurban bayramı, mesaj

Almanya Başbakanı Scholz'dan Kurban Bayramı paylaşımı

04:03 09.07.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Almanya Başbakanı Scholz, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Alman Başbakan Olaf Scholz, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın kutlu olmasını dileyerek, "Tüm Müslümanların mübarek ve barışçıl bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim" ifadesini kullandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
Ukrayna krizi
Scholz, Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerini soran muhabire güldüğü için özür dilemeyecek
29 Haziran , 15:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала