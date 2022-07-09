https://tr.sputniknews.com/20220709/almanya-basbakani-scholzdan-kurban-bayrami-paylasimi-1058505227.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Almanya Başbakanı Scholz'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Almanya Başbakanı Scholz, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T04:03+0300
2022-07-09T04:03+0300
2022-07-09T04:03+0300
dünya
almanya
olaf scholz
kurban bayramı
mesaj
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Alman Başbakan Olaf Scholz, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın kutlu olmasını dileyerek, "Tüm Müslümanların mübarek ve barışçıl bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220629/scholz-ukraynaya-sunulacak-guvenlik-garantilerini-soran-muhabire-guldugu-icin-ozur-dilemeyecek-1058097072.html
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almanya, olaf scholz, kurban bayramı, mesaj
Almanya Başbakanı Scholz'dan Kurban Bayramı paylaşımı
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Almanya Başbakanı Scholz, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Alman Başbakan Olaf Scholz, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın kutlu olmasını dileyerek, "Tüm Müslümanların mübarek ve barışçıl bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim" ifadesini kullandı.