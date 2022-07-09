https://tr.sputniknews.com/20220709/ankara-geneli-icin-sari-uyari-yarin-saat-1100-ile--2200-arasi-etkili-olacak-1058522244.html

Ankara geneli için sarı uyarı: Yarın saat 11.00 ile 22.00 arası etkili olacak

Ankara geneli için sarı uyarı: Yarın saat 11.00 ile 22.00 arası etkili olacak

Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yarın için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, yarın sabah saat 11.00 ile akşam 22.00... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T19:34+0300

2022-07-09T19:34+0300

2022-07-09T19:34+0300

ankara

türkiye

abb

ankara büyükşehir belediyesi

ankara valiliği

sağanak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu. Büyükşehir'den yapılan açıklamada "Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar beklenmektedir.Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyazkkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" ifadeleri yer aldı.Ankara Valiliği de yaptığı açıklamada şunları belirtti:

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