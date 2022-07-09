https://tr.sputniknews.com/20220709/atv-ile-200-metreden-ucuruma-yuvarlanan-kari--koca-oldu-1058505341.html

ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlanan karı- koca öldü

ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlanan karı- koca öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlanan Ahmet (74) ile eşi Yadigar Çokadar (68), hayatını kaybetti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T04:09+0300

2022-07-09T04:09+0300

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türkiye

artvin

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ölüm

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Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Artvin Yusufeli'ne bağlı Bademkaya köyünde meydana geldi. Evlerinden yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta bulunan çeşmeye ATV aracı ile su doldurmaya giden Ahmet ile eşi Yadigar Çokadar'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köyde jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylülerin yardımıyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kakanduka mevkisinde, yaklaşık 200 metrelik uçurumdaki dere yatağında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı çiftin, ATV ile uçuruma yuvarlandıkları değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220708/muglada-kaza-olu-ve-yaralilar-var--1058498522.html

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