https://tr.sputniknews.com/20220709/babacandan-cumhurbaskani-erdogana-benden-ders-almiyorsan-memleketin-dustugu-halden-ders-al-1058520423.html

Babacan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Benden ders almıyorsan memleketin düştüğü halden ders al

Babacan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Benden ders almıyorsan memleketin düştüğü halden ders al

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağırıda bulundu. Babacan "Kalkmış bana... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T18:46+0300

2022-07-09T18:46+0300

2022-07-09T18:46+0300

politika

ali babacan

recep tayyip erdoğan

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kurban Bayramı vesilesiyle partisinin Ankara İl Teşkilatı’yla bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Babacan, şöyle dedi:'Bayramda biraz tezekkür etsin, nerede hata yaptığını düşünsün'Sayın Erdoğan’a tekrar çağrı yapıyorum. Bari şu bayram günü otursun, biraz tezekkür etsin. Nerede hata yaptığını biraz düşünsün. Seçimden sonra biz alacağız, hepsini düzelteceğiz, Türkiye’yi ayağa kaldıracağız ama seçime daha vakit var. Eğer seçime kadar ülke iflas ederse, temerrüde düşerse bizim işimiz zorlaşacak. Ülkeyi bugün bu halde teslim alsak 6 ayda krizi çözeriz.'Benden ders almıyorsan memleketin düştüğü halden ders al'Bayram günü bu söylediklerimi dikkate al. O, ‘Kalkmış bana ders vermeye çalışıyor’ diyor. Ama derse ihtiyacı var. Benden ders almıyorsan şu olanlardan bari ders al, memleketin düştüğü halden ders al. İki tane önemli adımı atsın, Türkiye’nin iflas riski hemen azalır. Kriz çözülmez ama iflas riski azalır. Bir Merkez Bankası’nın başına sapasağlam, dürüst, ehil bir kadroyu ata. İki Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) başına dürüst, ehil bir kadroyu ata. Ama ondan sonra elini, ayağını çek. Talimat vermeyi de bırak.'Ülkede enflasyon yüzde 200’lere varmış durumda'TÜİK ilk 6 ay için enflasyon rakamını açıkladı. Utanmadan yüzde 78 küsur diye küsurat da vererek sanki kuyumca terazisinde enflasyon ölçüyormuş numarası yaparak enflasyon açıklıyor. Çarşıya pazara giden, evine alışveriş yapan her vatandaşımız görüyor ki bu ülkede enflasyon yüzde 200’lere varmış durumda. Enflasyonu gerçeğinden çok düşük açıklıyorlar. Arkasından o düşük, uydurma enflasyon oranında emekliye ve memura zam yapıyorlar. 84 milyonun gözünün içine baka baka enflasyon konusunda yalan söylüyorlar.”'Sayılı günlerinde nasıl daha fazla menfaat sağlarız derdine düşmüş durumdalar'İktidarın Türkiye’nin herhangi bir sorununu çözme imkânı ve ihtimali yok. Artık geriye kalan sayılı günlerinde, iktidarda durdukları sürece nasıl daha fazla nemalanırız, nasıl daha fazla menfaat sağlarız derdine düşmüş durumdalar.'Takılmış plak gibi dört yıldır aynı şeyi söylüyor'Nakarat gibi tekrar ettikleri üç beş tane konu var. Sayın Erdoğan’ Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz’ diyor. Takılmış plak gibi dört yıldır aynı şeyi söylüyor. Bırak tek haneyi, bırak iki haneyi üç haneye çıktı. Faizler aldı başını gitti. Gerçekten yazık oluyor.

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ali babacan, recep tayyip erdoğan