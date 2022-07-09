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Bahçeli: TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir
Bahçeli: TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir" dedi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T07:57+0300
2022-07-09T08:05+0300
devlet bahçeli
politika
ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türk Tabipler Birliği'ne de tepki gösterdi.Bahçeli, "En son olarak bir doktor kardeşimizin hayatını kaybetti, büyük bir üzüntü içinde olmamız gerekirken, sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak ve siyasi iktidarı istifaya davet ederek, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etmişlerdir. Bunlar ülkemizin hayrına değildir. Şehitlerimiz varken, Türkiye'de şiddetten yararlanarak, bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere şiddeti nasıl önlememiz gerektiğine dair milletimizi aydınlatma çabaları varken, Türkiye'nin her yerinde 50-60 kişiyi geçmeyen kişilerle, polisimizle çatışmak kimsenin hakkı değildir." dedi."TTB KAPATILMALIDIR"Bahçeli, "3-5 ne idüğü belirsiz, kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Anarşist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmalıdır." ifadelerini kullandı.
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devlet bahçeli, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)

Bahçeli: TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir

07:57 09.07.2022 (güncellendi: 08:05 09.07.2022)
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türk Tabipler Birliği'ne de tepki gösterdi.
Bahçeli, "En son olarak bir doktor kardeşimizin hayatını kaybetti, büyük bir üzüntü içinde olmamız gerekirken, sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak ve siyasi iktidarı istifaya davet ederek, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etmişlerdir. Bunlar ülkemizin hayrına değildir. Şehitlerimiz varken, Türkiye'de şiddetten yararlanarak, bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere şiddeti nasıl önlememiz gerektiğine dair milletimizi aydınlatma çabaları varken, Türkiye'nin her yerinde 50-60 kişiyi geçmeyen kişilerle, polisimizle çatışmak kimsenin hakkı değildir." dedi.
"TTB KAPATILMALIDIR"
Bahçeli, "3-5 ne idüğü belirsiz, kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Anarşist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmalıdır." ifadelerini kullandı.
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