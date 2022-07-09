https://tr.sputniknews.com/20220709/bahceli-ttb-kapatilmalidir-hekim-kardeslerimizi-yeni-bir-organizasyona-gitmelidir-1058508187.html

Bahçeli: TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir

Bahçeli: TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir" dedi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T07:57+0300

2022-07-09T07:57+0300

2022-07-09T08:05+0300

devlet bahçeli

politika

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türk Tabipler Birliği'ne de tepki gösterdi.Bahçeli, "En son olarak bir doktor kardeşimizin hayatını kaybetti, büyük bir üzüntü içinde olmamız gerekirken, sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak ve siyasi iktidarı istifaya davet ederek, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etmişlerdir. Bunlar ülkemizin hayrına değildir. Şehitlerimiz varken, Türkiye'de şiddetten yararlanarak, bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere şiddeti nasıl önlememiz gerektiğine dair milletimizi aydınlatma çabaları varken, Türkiye'nin her yerinde 50-60 kişiyi geçmeyen kişilerle, polisimizle çatışmak kimsenin hakkı değildir." dedi."TTB KAPATILMALIDIR"Bahçeli, "3-5 ne idüğü belirsiz, kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Anarşist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmalıdır." ifadelerini kullandı.

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devlet bahçeli, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)