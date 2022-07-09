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https://tr.sputniknews.com/20220709/bakan-akar-kuvvet-komutanlariyla-birlikte-suleyman-sah-turbesini-ziyaret-etti-1058502598.html
Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti
Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T01:24+0300
2022-07-09T01:24+0300
türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
süleyman şah
süleyman şah türbesi
ziyaret
gaziantep
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Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gaziantep’e geldi.Havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra sınır hattına geçti.Suriye sınırı boyunca alınan fiziki güvenlik tedbirlerini helikopterle havadan inceleyen Akar, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu ile 8. Hudut Bölük Komutanlığı'na gitti.Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde artan saldırılara ilişkin bilgi alan, sınır hattındaki güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyen ve talimatlar veren Bakan Akar, komutanlarla Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. 8. Hudut Bölük Komutanlığı'nda askerler ile bayramlaşan Akar'ın Suriye sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220708/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-reznikov-ile-gorustu-1058471113.html
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), süleyman şah, süleyman şah türbesi, ziyaret, gaziantep, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti

01:24 09.07.2022
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gaziantep’e geldi.
Havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra sınır hattına geçti.
Suriye sınırı boyunca alınan fiziki güvenlik tedbirlerini helikopterle havadan inceleyen Akar, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu ile 8. Hudut Bölük Komutanlığı'na gitti.
Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde artan saldırılara ilişkin bilgi alan, sınır hattındaki güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyen ve talimatlar veren Bakan Akar, komutanlarla Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.
8. Hudut Bölük Komutanlığı'nda askerler ile bayramlaşan Akar'ın Suriye sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
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