https://tr.sputniknews.com/20220709/bakan-soylu-bayrami-yuksekovadaki-us-bolgesinde-karsiladi-1058508820.html

Bakan Soylu, bayramı Yüksekova'daki üs bölgesinde karşıladı

Bakan Soylu, bayramı Yüksekova'daki üs bölgesinde karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı namazını Yüksekova'daki 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle eda etti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T09:16+0300

2022-07-09T09:16+0300

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politika

süleyman soylu

hakkari

bayram

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Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Yüksekova ilçesinde, geceyi üs bölgesinde geçirdi.Sabahın erken saatlerinde üs bölgesinde nöbet tutan jandarmalarla sohbet eden Soylu, Kurban Bayramı namazını buradaki askerlerle kıldı. Soylu, namaz sonrasında askerlerle tek tek bayramlaştı.Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da eşlik etti.

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süleyman soylu, hakkari, bayram