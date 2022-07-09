https://tr.sputniknews.com/20220709/baktad-baskani-yildirim-3-gunde-5-bin-ton-baklava-uretimi-ve-tuketimi-olacagini-ongoruyoruz-1058510463.html
BAKTAD Başkanı Yıldırım: 3 günde 5 bin ton baklava üretimi ve tüketimi olacağını öngörüyoruz
BAKTAD Başkanı Yıldırım: 3 günde 5 bin ton baklava üretimi ve tüketimi olacağını öngörüyoruz
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Kurban Bayramı'nda baklava tüketiminin artacağını tahmin ettiklerini belirterek... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T10:54+0300
2022-07-09T10:54+0300
2022-07-09T10:57+0300
baklava
yaşam
fıstık
mehmet yıldırım
fiyat artışı
fahiş fiyat
stokçuluk
bayram
kurban bayramı
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Tatlı imalathanelerinde erken başlayan yoğunluğun, bayramın üçüncü gününe dek sürmesi beklenirken, Oluşan yoğunluğa ilişkin bilgi veren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, her bayram olduğu gibi bu bayram da sektörün siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.'Fiyatlardan dolayı bir miktar düşüş olsa bile, siparişlerimizin yoğunluğu geçen bayramı aratmıyor'Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:Fiyatlar arttıYıldırım, bayramda baklava fiyatlarına ilişkin bilgi vererek, 100 TL'den başlayan fiyatların 280 TL'ye kadar çıktığını bildirdi. Fiyatlarda kullanılan malzemenin önemli rol oynadığını dile getiren Yıldırım, fıstık yoğun ürünlerde bu fiyatların 360 TL'lere kadar çıktığını aktardı.Geçtiğimiz günlerde fıstık fiyatları ve fıstık stokçuluğuna ilişkin yaptıkları basın açıklamasına atıfta bulunan Yıldırım, bu çağrıdan istedikleri sonucu aldıklarını dile getirerek, "Stokçuluktan dolayı fıstık fiyatları aşırı yükselmişti. 20 gün içinde 240 TL olan fıstığı 440 TL'ye çıkardılar, devamında daha da yükselecekti, 500-600 TL'den bahsediliyordu, biz de açıklama yapmak zorunda kaldık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220708/sirinevlerde-ucuz-baklava-kuyrugu-hayat-pahaliliginda-insanlar-kaliteyi-ucuza-almak-istiyor-1058479896.html
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baklava, fıstık, mehmet yıldırım, fiyat artışı, fahiş fiyat, stokçuluk, bayram, kurban bayramı
BAKTAD Başkanı Yıldırım: 3 günde 5 bin ton baklava üretimi ve tüketimi olacağını öngörüyoruz
10:54 09.07.2022 (güncellendi: 10:57 09.07.2022) Abone ol
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Kurban Bayramı'nda baklava tüketiminin artacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Türkiye'de günlük bin 450 ton baklava tüketimi var, bu bayrama baktığımızda ise arife günü, birinci gün ve ikinci gününde 5 bin ton baklava üretimi ve tüketimi olacağını öngörüyoruz" dedi.
Tatlı imalathanelerinde erken başlayan yoğunluğun, bayramın üçüncü gününe dek sürmesi beklenirken, Oluşan yoğunluğa ilişkin bilgi veren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, her bayram olduğu gibi bu bayram da sektörün siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.
'Fiyatlardan dolayı bir miktar düşüş olsa bile, siparişlerimizin yoğunluğu geçen bayramı aratmıyor'
Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda pandemi vardı, şu an bunu atlatmış durumdayız. Bu bayram ise kısmen fiyatlardan dolayı bir miktar düşüş olsa bile, siparişlerimizin yoğunluğu geçen bayramı aratmıyor. Bu bayram da en fazla tercih edilen ürünler, klasik fıstıklı baklava, şöbiyet, havuç dilimi, son zamanlarda satışta yükseliş gösteren soğuk baklava, midye baklava ve bizim ballı baklavamız. Türkiye genelinde günlük baklava tüketiminde pandemi süresince biraz düşüş olsa da sonrasında normale döndük. Yaptığımız hesaplamalara göre, Türkiye'de günlük bin 450 ton baklava tüketimi var, bu bayrama baktığımızda ise arife günü, birinci gün ve ikinci gün olmak üzere bu 3 günde 5 bin ton baklava üretimi ve tüketimi olacağını öngörüyoruz"
Fiyatlar arttı
Yıldırım, bayramda baklava fiyatlarına ilişkin bilgi vererek, 100 TL'den başlayan fiyatların 280 TL'ye kadar çıktığını bildirdi. Fiyatlarda kullanılan malzemenin önemli rol oynadığını dile getiren Yıldırım, fıstık yoğun ürünlerde bu fiyatların 360 TL'lere kadar çıktığını aktardı.
Geçtiğimiz günlerde fıstık fiyatları ve fıstık stokçuluğuna ilişkin yaptıkları basın açıklamasına atıfta bulunan Yıldırım, bu çağrıdan istedikleri sonucu aldıklarını dile getirerek, "Stokçuluktan dolayı fıstık fiyatları aşırı yükselmişti. 20 gün içinde 240 TL olan fıstığı 440 TL'ye çıkardılar, devamında daha da yükselecekti, 500-600 TL'den bahsediliyordu, biz de açıklama yapmak zorunda kaldık" dedi.