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Bayramın ilk gününde lunapark kazası: Gondoldan düşen genç yaşamını yitirdi
Bayramın ilk gününde lunapark kazası: Gondoldan düşen genç yaşamını yitirdi
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta gondoldan düşen 26 yaşındaki genç, beton zemine çakılarak hayatını kaybetti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T23:29+0300
2022-07-09T23:29+0300
türkiye
malatya
battalgazi
lunapark
gondol
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Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bulunan bir lunaparktaki 'gondol' isimli eğlence aletinden düşen 26 yaşındaki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta 'gondol' adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
türkiye
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malatya, battalgazi , lunapark, gondol

Bayramın ilk gününde lunapark kazası: Gondoldan düşen genç yaşamını yitirdi

23:29 09.07.2022
© Fotoğraf : TwitterGondol
Gondol - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta gondoldan düşen 26 yaşındaki genç, beton zemine çakılarak hayatını kaybetti.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bulunan bir lunaparktaki 'gondol' isimli eğlence aletinden düşen 26 yaşındaki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta 'gondol' adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.
112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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