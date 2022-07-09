https://tr.sputniknews.com/20220709/bayramin-ilk-gununde-lunapark-kazasi-gondoldan-dusen-genc-yasamini-yitirdi-1058531023.html
Bayramın ilk gününde lunapark kazası: Gondoldan düşen genç yaşamını yitirdi
Bayramın ilk gününde lunapark kazası: Gondoldan düşen genç yaşamını yitirdi
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta gondoldan düşen 26 yaşındaki genç, beton zemine çakılarak hayatını kaybetti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T23:29+0300
2022-07-09T23:29+0300
2022-07-09T23:29+0300
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Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bulunan bir lunaparktaki 'gondol' isimli eğlence aletinden düşen 26 yaşındaki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta 'gondol' adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Bayramın ilk gününde lunapark kazası: Gondoldan düşen genç yaşamını yitirdi
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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta gondoldan düşen 26 yaşındaki genç, beton zemine çakılarak hayatını kaybetti.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bulunan bir lunaparktaki 'gondol' isimli eğlence aletinden düşen 26 yaşındaki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta 'gondol' adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.
112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.