https://tr.sputniknews.com/20220709/bayramin-ilk-gununde-lunapark-kazasi-gondoldan-dusen-genc-yasamini-yitirdi-1058531023.html

Bayramın ilk gününde lunapark kazası: Gondoldan düşen genç yaşamını yitirdi

Bayramın ilk gününde lunapark kazası: Gondoldan düşen genç yaşamını yitirdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta gondoldan düşen 26 yaşındaki genç, beton zemine çakılarak hayatını kaybetti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T23:29+0300

2022-07-09T23:29+0300

2022-07-09T23:29+0300

türkiye

malatya

battalgazi

lunapark

gondol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1043021434_0:38:1000:601_1920x0_80_0_0_78380ca5e5d2529f086dd2f0423244b0.jpg

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bulunan bir lunaparktaki 'gondol' isimli eğlence aletinden düşen 26 yaşındaki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta 'gondol' adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

türkiye

malatya

battalgazi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

malatya, battalgazi , lunapark, gondol