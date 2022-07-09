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https://tr.sputniknews.com/20220709/beyaz-saray-onunde-kurtaji-yasallastirin-protestosu-1058531575.html
Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray önünde toplanan bir grup gösterici, Yüksek Mahkemenin kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden'a kürtajı... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T23:59+0300
2022-07-09T23:59+0300
dünya
abd
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Washington DC'de etkili olan sağanağa rağmen Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, "Kürtajı tüm ülkede yasallaştırın" yazılı pankart açtı.Protestocular attıkları sloganlar ile Yüksek Mahkemenin kürtaj kararına tepki gösterirken, Biden'a da bu konuda elinden geleni yapması çağrısında bulundu.Yüksek Mahkemeden kürtaj kararıABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220708/bidendan-kadinlarin-kurtaja-erisimine-yonelik-kararname-1058497429.html
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abd, washington dc, joe biden

Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu

23:59 09.07.2022
© AFP 2022 / ROY ROCHLINNew York- Kürtaj
New York- Kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / ROY ROCHLIN
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ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray önünde toplanan bir grup gösterici, Yüksek Mahkemenin kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden'a kürtajı yasallaştırması çağrısında bulundu.
Washington DC'de etkili olan sağanağa rağmen Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, "Kürtajı tüm ülkede yasallaştırın" yazılı pankart açtı.
Protestocular attıkları sloganlar ile Yüksek Mahkemenin kürtaj kararına tepki gösterirken, Biden'a da bu konuda elinden geleni yapması çağrısında bulundu.

Yüksek Mahkemeden kürtaj kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.
Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.
ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.
Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.
Joe Biden - Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
DÜNYA
Biden'dan kadınların kürtaja erişimine yönelik kararname
8 Temmuz, 21:45
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