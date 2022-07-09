https://tr.sputniknews.com/20220709/beyaz-saray-onunde-kurtaji-yasallastirin-protestosu-1058531575.html

Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu

Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray önünde toplanan bir grup gösterici, Yüksek Mahkemenin kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden'a kürtajı... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T23:59+0300

2022-07-09T23:59+0300

2022-07-09T23:59+0300

dünya

abd

washington dc

joe biden

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Washington DC'de etkili olan sağanağa rağmen Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, "Kürtajı tüm ülkede yasallaştırın" yazılı pankart açtı.Protestocular attıkları sloganlar ile Yüksek Mahkemenin kürtaj kararına tepki gösterirken, Biden'a da bu konuda elinden geleni yapması çağrısında bulundu.Yüksek Mahkemeden kürtaj kararıABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220708/bidendan-kadinlarin-kurtaja-erisimine-yonelik-kararname-1058497429.html

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