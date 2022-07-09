https://tr.sputniknews.com/20220709/binali-yildirim-enflasyonun-inmesi-belli-ki-biraz-zaman-alacak-1058501568.html

Binali Yıldırım: Enflasyonun inmesi belli ki biraz zaman alacak

Binali Yıldırım: Enflasyonun inmesi belli ki biraz zaman alacak

AK Parti Binali Yıldırım enflasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Bütün ülkeler hayat pahalılığından, enflasyondan büyük bir bedel ödüyor. Türkiye de bunlardan... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T00:11+0300

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türkiye

binali yıldırım

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Belediyesi'nce, belediye binasında protokol ve vatandaşlarla düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, bayramların kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği ve kardeşliğin doruğa ulaştığı müstesna günlerden biri olduğunu söyledi.Enflasyonla mücadele konusunda çalışmalara değinen Yıldırım, şunları dile getirdi:'Hayat pahalılığı, enflasyon son yılların en yüksek düzeyine çıktı''Huzur ve güvenlik bir ülkenin olmazsa olmazıdır'Yıldırım, sınırlarda güvenlik güçlerinin 'temizlik harekatı' yaptığını ve bütün bunların amacının vatandaşların güven ve huzur içinde ait oldukları yerlerde yaşamlarını sürdürmesi olduğunu belirtti.Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığına dikkat çeken Yıldırım, "Huzur ve güvenlik bir ülkenin olmazsa olmazıdır. 20 yıl öncesinde bu ülkede gidemediğimiz yerler, bayrağımızı dalgalandıramadığımız bölgeler vardı. 20 yılda ülkenin doğusuyla batısını birbirine yakınlaştırdık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik ama bir şeye çok dikkat ettik. Yolları böleriz ama asla Türkiye’yi böldürtmeyiz" diye konuştu.Yıldırım, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, şöyle devam etti:Bayramlaşma programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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binali yıldırım