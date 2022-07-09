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https://tr.sputniknews.com/20220709/bursa-hipodromunda-seyisler-birbirine-girdi-1058510185.html
Bursa Hipodromu'nda seyisler birbirine girdi
Bursa Hipodromu'nda seyisler birbirine girdi
Bursa'da seyisler arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
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bursa
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at
kavga
güvenlik
hipodrum
seyis
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. At yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220709/osmaniyede-bir-genc-annesiyle-tartisan-babasini-oldurdu-1058509449.html
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bursa, at, kavga, güvenlik, hipodrum, seyis

Bursa Hipodromu'nda seyisler birbirine girdi

10:24 09.07.2022 (güncellendi: 11:15 09.07.2022)
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMURBursa Hipodromu'ndaki seyislerin tekmeli yumrulu kavgası kamerada
Bursa Hipodromu'ndaki seyislerin tekmeli yumrulu kavgası kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMUR
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Bursa'da seyisler arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. At yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına yansıdı.
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
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