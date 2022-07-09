https://tr.sputniknews.com/20220709/bursa-hipodromunda-seyisler-birbirine-girdi-1058510185.html
Bursa Hipodromu'nda seyisler birbirine girdi
Bursa Hipodromu'nda seyisler birbirine girdi
Bursa'da seyisler arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T10:24+0300
2022-07-09T10:24+0300
2022-07-09T11:15+0300
bursa
yaşam
at
kavga
güvenlik
hipodrum
seyis
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. At yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220709/osmaniyede-bir-genc-annesiyle-tartisan-babasini-oldurdu-1058509449.html
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bursa, at, kavga, güvenlik, hipodrum, seyis
Bursa Hipodromu'nda seyisler birbirine girdi
10:24 09.07.2022 (güncellendi: 11:15 09.07.2022) Abone ol
Bursa'da seyisler arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. At yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına yansıdı.