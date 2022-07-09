https://tr.sputniknews.com/20220709/bursa-hipodromunda-seyisler-birbirine-girdi-1058510185.html

Bursa Hipodromu'nda seyisler birbirine girdi

Bursa Hipodromu'nda seyisler birbirine girdi

Bursa'da seyisler arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T10:24+0300

2022-07-09T10:24+0300

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bursa

yaşam

at

kavga

güvenlik

hipodrum

seyis

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. At yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına yansıdı.

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bursa, at, kavga, güvenlik, hipodrum, seyis