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Bursa'da sağanak ve fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, caddelerle sokaklar suyla doldu
Bursa'da sağanak ve fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, caddelerle sokaklar suyla doldu
Bursa'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T19:47+0300
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türkiye
bursa
sağanak
fırtına
inegöl
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sel meydana gelirken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.Yeniceköy Mahallesi'nde bazı sokaklarda sel meydana gelirken, Cerrah Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi. Vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar. Öte yandan Bursa'nın Demirtaş, Saitabat ve Derekızık mahallelerinde de yağmur etkili oldu. Sokakların adeta dereye döndüğü mahallelerde araçlar güçlükle ilerleyebildi.
türkiye
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bursa, sağanak, fırtına, inegöl

Bursa'da sağanak ve fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, caddelerle sokaklar suyla doldu

19:47 09.07.2022
© DHABursa sağanak
Bursa sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© DHA
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Bursa'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sel meydana gelirken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.
Yeniceköy Mahallesi'nde bazı sokaklarda sel meydana gelirken, Cerrah Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi. Vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar.
Öte yandan Bursa'nın Demirtaş, Saitabat ve Derekızık mahallelerinde de yağmur etkili oldu. Sokakların adeta dereye döndüğü mahallelerde araçlar güçlükle ilerleyebildi.
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