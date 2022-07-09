https://tr.sputniknews.com/20220709/bursada-saganak-ve-firtina-etkili-oldu-agaclar-devrildi-caddelerle-sokaklar-suyla-doldu-1058522612.html
Bursa'da sağanak ve fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, caddelerle sokaklar suyla doldu
Bursa'da sağanak ve fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, caddelerle sokaklar suyla doldu
Bursa'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T19:47+0300
2022-07-09T19:47+0300
2022-07-09T19:47+0300
türkiye
bursa
sağanak
fırtına
inegöl
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sel meydana gelirken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.Yeniceköy Mahallesi'nde bazı sokaklarda sel meydana gelirken, Cerrah Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi. Vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar. Öte yandan Bursa'nın Demirtaş, Saitabat ve Derekızık mahallelerinde de yağmur etkili oldu. Sokakların adeta dereye döndüğü mahallelerde araçlar güçlükle ilerleyebildi.
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bursa, sağanak, fırtına, inegöl
Bursa'da sağanak ve fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, caddelerle sokaklar suyla doldu
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Bursa'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sel meydana gelirken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.
Yeniceköy Mahallesi'nde bazı sokaklarda sel meydana gelirken, Cerrah Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi. Vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar.
Öte yandan Bursa'nın Demirtaş, Saitabat ve Derekızık mahallelerinde de yağmur etkili oldu. Sokakların adeta dereye döndüğü mahallelerde araçlar güçlükle ilerleyebildi.