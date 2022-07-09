https://tr.sputniknews.com/20220709/chp-yurt-disindaki-secmenler-icin-kanun-teklifi-verdi-1058501963.html

CHP, yurt dışındaki seçmenler için kanun teklifi verdi

CHP, yurt dışındaki seçmenler için kanun teklifi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Meclis’e, yurt dışının ayrı bir seçim çevresi olarak düzenlenmesini öngören bir kanun teklifi sundu. Teklife göre... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T00:40+0300

2022-07-09T00:40+0300

2022-07-09T01:09+0300

türkiye

bülent tezcan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

yurt dışı

tbmm

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CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurt dışını ayrı bir seçim çevresi olarak düzenlenmesini öngören kanun teklifini Meclis’e sundu.Birgün'ün haberine göre Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, ikisi yürürlük maddesi olmak üzere 9 maddeden oluşuyor.Kanun teklifi, yurt dışında yaşayan yaklaşık 5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçme ve seçilme hakları ile ilgili önemli değişiklikler getiriyor.Teklife göre, yurt dışı seçim çevresi için 15 milletvekili ayrılacak ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi temsilcilerini TBMM’ye gönderebilecek.Tezcan, kanun teklifinin gerekçelerinde, seçilen milletvekillerinin seçim çevresi yurt dışı olacağı için, yurt dışında yaşayan seçmenlerin kendi seçim çevrelerinin sorunlarını daha yakından takip edebileceklerini, seçilen milletvekillerine dertlerini doğrudan anlatabileceklerini, onlardan talepte bulunabileceklerini ve hesap sorabileceklerini vurguladı.Teklifte yer alan maddeler şu şekilde:

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bülent tezcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yurt dışı, tbmm