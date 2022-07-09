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CHP, yurt dışındaki seçmenler için kanun teklifi verdi
CHP, yurt dışındaki seçmenler için kanun teklifi verdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Meclis’e, yurt dışının ayrı bir seçim çevresi olarak düzenlenmesini öngören bir kanun teklifi sundu. Teklife göre... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T00:40+0300
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bülent tezcan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yurt dışı
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CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurt dışını ayrı bir seçim çevresi olarak düzenlenmesini öngören kanun teklifini Meclis’e sundu.Birgün'ün haberine göre Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, ikisi yürürlük maddesi olmak üzere 9 maddeden oluşuyor.Kanun teklifi, yurt dışında yaşayan yaklaşık 5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçme ve seçilme hakları ile ilgili önemli değişiklikler getiriyor.Teklife göre, yurt dışı seçim çevresi için 15 milletvekili ayrılacak ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi temsilcilerini TBMM’ye gönderebilecek.Tezcan, kanun teklifinin gerekçelerinde, seçilen milletvekillerinin seçim çevresi yurt dışı olacağı için, yurt dışında yaşayan seçmenlerin kendi seçim çevrelerinin sorunlarını daha yakından takip edebileceklerini, seçilen milletvekillerine dertlerini doğrudan anlatabileceklerini, onlardan talepte bulunabileceklerini ve hesap sorabileceklerini vurguladı.Teklifte yer alan maddeler şu şekilde:
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bülent tezcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yurt dışı, tbmm

CHP, yurt dışındaki seçmenler için kanun teklifi verdi

00:40 09.07.2022 (güncellendi: 01:09 09.07.2022)
© AAseçim
seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Meclis’e, yurt dışının ayrı bir seçim çevresi olarak düzenlenmesini öngören bir kanun teklifi sundu. Teklife göre, yurt dışı seçim çevresi için 15 milletvekili ayrılacak ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendi temsilcilerini seçip TBMM’ye gönderecek.
CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurt dışını ayrı bir seçim çevresi olarak düzenlenmesini öngören kanun teklifini Meclis’e sundu.
Birgün'ün haberine göre Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, ikisi yürürlük maddesi olmak üzere 9 maddeden oluşuyor.
Kanun teklifi, yurt dışında yaşayan yaklaşık 5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçme ve seçilme hakları ile ilgili önemli değişiklikler getiriyor.
Teklife göre, yurt dışı seçim çevresi için 15 milletvekili ayrılacak ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi temsilcilerini TBMM’ye gönderebilecek.
Tezcan, kanun teklifinin gerekçelerinde, seçilen milletvekillerinin seçim çevresi yurt dışı olacağı için, yurt dışında yaşayan seçmenlerin kendi seçim çevrelerinin sorunlarını daha yakından takip edebileceklerini, seçilen milletvekillerine dertlerini doğrudan anlatabileceklerini, onlardan talepte bulunabileceklerini ve hesap sorabileceklerini vurguladı.
Teklifte yer alan maddeler şu şekilde:
Artık yurt dışı başlı başına bir seçim çevresi olacak. Nasıl yurt içinde her ilin milletvekili ayrı ayrı seçiliyorsa, yurt dışı seçim çevresinin milletvekilleri de ayrı seçilecek.
Yurt dışı seçim çevresi için 15 milletvekili ayrılacak.
Yurt dışı oylar yurt içindeki seçim çevrelerine (illere) paylaştırılmayacak. Bu oylarla doğrudan yurt dışı seçim çevresinin milletvekilleri seçilecek.
Her il gibi, yurt dışı seçim çevresinin adayları da ayrı olacak ve milletvekilleri bu adaylar arasından seçilecek.
Yurt dışında yaşayan seçmenlerimiz kime oy vereceklerini önceden görecek ve ona göre oy verebilecekler.
Buradan seçilen milletvekillerinin seçim çevresi yurt dışı olacağı için, kendi seçim çevrelerinin sorunlarını daha yakından takip edebilecekler.
Vatandaşlarımız buradan seçilen milletvekillerine dertlerini doğrudan anlatabilecek, onlardan talepte bulunabilecek ve hesap sorabilecekler.
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