https://tr.sputniknews.com/20220709/cinde-enflasyon-2-yilin-zirvesinde-1058527432.html
Çin’de enflasyon 2 yılın zirvesinde
Çin’de enflasyon 2 yılın zirvesinde
Çin’de hükümetin ‘Sıfır koronavirüs’ politikasının talebi azaltmasına rağmen tüketici fiyatları Haziran’da tahminleri aştı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T21:28+0300
2022-07-09T21:28+0300
2022-07-09T21:28+0300
ekonomi
çin
enflasyon
tüketici
fiyat
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Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 2.5 arttı.Bloomberg HT'nin haberine göre bu, 2 yılın en yüksek artışı olarak kayda geçti. Fiyatlar Mayıs ayında yüzde 2.1 artmıştı.ÜFE de yıllık yüzde 6.1 artarak yüzde 6’lık tahminini aştı. Önceki ay ÜFE’de yüzde 6.4 artış kaydedilmişti.Mayıs’ta yüzde 0.9 artan çekirdek enflasyon bu dönemde yüzde 1 arttı.Çin’de bu yılın tamamında enflasyonun yüzde 2.2’ye yükselmesi bekleniyor. Hükümetin hedefi ise yüzde 3. Bazı ekonomistler yılın ikinci yarısında yüzde 3 eşiğini de aşabileceğini öngörüyor.Çin ekonomisi Haziran ayında bazı virüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle toparlanma işaretleri gösteriyor. Ancak yüksek frekanslı veriler, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde daraldığını işaret ediyor.
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çin, enflasyon, tüketici, fiyat
Çin’de enflasyon 2 yılın zirvesinde
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Çin’de hükümetin ‘Sıfır koronavirüs’ politikasının talebi azaltmasına rağmen tüketici fiyatları Haziran’da tahminleri aştı.
Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 2.5 arttı.
Bloomberg HT'nin haberine göre bu, 2 yılın en yüksek artışı olarak kayda geçti. Fiyatlar Mayıs ayında yüzde 2.1 artmıştı.
ÜFE de yıllık yüzde 6.1 artarak yüzde 6’lık tahminini aştı. Önceki ay ÜFE’de yüzde 6.4 artış kaydedilmişti.
Mayıs’ta yüzde 0.9 artan çekirdek enflasyon bu dönemde yüzde 1 arttı.
Çin’de bu yılın tamamında enflasyonun yüzde 2.2’ye yükselmesi bekleniyor. Hükümetin hedefi ise yüzde 3. Bazı ekonomistler yılın ikinci yarısında yüzde 3 eşiğini de aşabileceğini öngörüyor.
Çin ekonomisi Haziran ayında bazı virüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle toparlanma işaretleri gösteriyor. Ancak yüksek frekanslı veriler, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde daraldığını işaret ediyor.