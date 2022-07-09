https://tr.sputniknews.com/20220709/cumhurbaskani-erdogan-5-universiteye-rektor-atadi-1058503696.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Maltepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erzincan... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T01:52+0300
2022-07-09T01:52+0300
2022-07-09T01:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
rektör
atama
resmi gazete
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent ve Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al atandı.Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220708/bogazici-universitesinde-uzaklastirilan-4-akademisyenden-3u-goreve-iade-edildi-1058499664.html
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recep tayyip erdoğan, rektör, atama, resmi gazete
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Maltepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi rektörlüklerine rektör ataması yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent ve Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al atandı.
Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.