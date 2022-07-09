https://tr.sputniknews.com/20220709/cumhurbaskani-erdogan-5-universiteye-rektor-atadi-1058503696.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Maltepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erzincan... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T01:52+0300

2022-07-09T01:52+0300

2022-07-09T01:52+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

rektör

atama

resmi gazete

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent ve Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al atandı.Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220708/bogazici-universitesinde-uzaklastirilan-4-akademisyenden-3u-goreve-iade-edildi-1058499664.html

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recep tayyip erdoğan, rektör, atama, resmi gazete