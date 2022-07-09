https://tr.sputniknews.com/20220709/cumhurbaskani-erdogan-kurbanlarimizin-kurtulusa-vesile-olmasini-diliyorum-1058508915.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T09:17+0300

2022-07-09T09:17+0300

2022-07-09T09:17+0300

türkiye

kurban bayramı

mesaj

tebrik

recep tayyip erdoğan

islam

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan mesaj yayınlayarak "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220709/meteorolojiden-10-il-icin-sari-kodlu-uyari-bayramda-kuvvetli-yagis-1058508057.html

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kurban bayramı, mesaj, tebrik, recep tayyip erdoğan, islam