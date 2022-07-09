https://tr.sputniknews.com/20220709/cumhurbaskani-erdogan-kurbanlarimizin-kurtulusa-vesile-olmasini-diliyorum-1058508915.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T09:17+0300
2022-07-09T09:17+0300
2022-07-09T09:17+0300
türkiye
kurban bayramı
mesaj
tebrik
recep tayyip erdoğan
islam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057325539_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_953ac4bf536c7ce8cecd16b59eb8e826.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan mesaj yayınlayarak "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220709/meteorolojiden-10-il-icin-sari-kodlu-uyari-bayramda-kuvvetli-yagis-1058508057.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057325539_71:0:1126:791_1920x0_80_0_0_5c96ca24281866e846beb8894b721060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kurban bayramı, mesaj, tebrik, recep tayyip erdoğan, islam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan mesaj yayınlayarak "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.