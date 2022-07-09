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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T09:17+0300
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türkiye
kurban bayramı
mesaj
tebrik
recep tayyip erdoğan
islam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan mesaj yayınlayarak "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220709/meteorolojiden-10-il-icin-sari-kodlu-uyari-bayramda-kuvvetli-yagis-1058508057.html
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kurban bayramı, mesaj, tebrik, recep tayyip erdoğan, islam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum

09:17 09.07.2022
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da “Gençlik Buluşması” programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da “Gençlik Buluşması” programına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan mesaj yayınlayarak "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.
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