https://tr.sputniknews.com/20220709/cumhurbaskanligi-idari-isler-baskanligina-yeni-atama-1058507524.html

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na yeni atama

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na yeni atama

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T06:47+0300

2022-07-09T06:47+0300

2022-07-09T06:47+0300

türkiye

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

atama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer atandı.Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama