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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na yeni atama
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na yeni atama
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T06:47+0300
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resmi gazete
recep tayyip erdoğan
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer atandı.Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na yeni atama

06:47 09.07.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer atandı.
Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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