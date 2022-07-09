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Danıştay karar verdi: TOGO kuleleri yıkılacak
Danıştay karar verdi: TOGO kuleleri yıkılacak
Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri yıkılacak. Danıştay, yapının yıkımına ilişkin itiraz başvurusunu reddetti. Ankara... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-09T07:11+0300
politika
togo kuleleri
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CHP eski Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu imar değişikliğine ilişkin mahkeme kararları gerekçe gösterilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Aralık 2019’da mühürlenen Togo Kuleleri’ne ilişkin yargıdan yeni bir karar daha geldi.ABB Meclisinin 12 Ağustos 2018 tarihinde aldığı ve emsalin 1.50’ye düşürülmesine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava sonuçlandı.Ankara Bölge İdare Mahkemesinin verdiği “davanın reddi” kararının ardından Danıştay 6. Dairesi de kararı oy birliğiyle kesin olarak onadı. Buna göre emsal 2.10’a göre yapılan ve plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmadı.Emsal artışı ve plan notlarının iptali kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, yıkım süreci için prosedürün uygulanmaya başlandığını ve bürokratik işlemlerin ardından harekete geçileceğini açıkladı. Daha önce ABB Başkanı Mansur Yavaş Başkanlığında TOGO Kulelerine ilişkin gerçekleştirilen encümen toplantısı sonucunda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/ankara-buyuksehir-belediyesinden-togo-kuleleri-icin-yikim-karari-1055930894.html
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togo kuleleri, ankara

Danıştay karar verdi: TOGO kuleleri yıkılacak

07:09 09.07.2022 (güncellendi: 07:11 09.07.2022)
© Fotoğraf : TwitterTOGO Kuleleri
TOGO Kuleleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri yıkılacak. Danıştay, yapının yıkımına ilişkin itiraz başvurusunu reddetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, emsal artışı ve plan notlarının iptali kararının ardından yıkım süreci için prosedürün uygulanmaya başlanacağını bildirdi.
CHP eski Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu imar değişikliğine ilişkin mahkeme kararları gerekçe gösterilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Aralık 2019’da mühürlenen Togo Kuleleri’ne ilişkin yargıdan yeni bir karar daha geldi.
ABB Meclisinin 12 Ağustos 2018 tarihinde aldığı ve emsalin 1.50’ye düşürülmesine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava sonuçlandı.
Ankara Bölge İdare Mahkemesinin verdiği “davanın reddi” kararının ardından Danıştay 6. Dairesi de kararı oy birliğiyle kesin olarak onadı. Buna göre emsal 2.10’a göre yapılan ve plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmadı.
Emsal artışı ve plan notlarının iptali kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, yıkım süreci için prosedürün uygulanmaya başlandığını ve bürokratik işlemlerin ardından harekete geçileceğini açıkladı. Daha önce ABB Başkanı Mansur Yavaş Başkanlığında TOGO Kulelerine ilişkin gerçekleştirilen encümen toplantısı sonucunda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alınmıştı.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
TÜRKİYE
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden TOGO Kuleleri için yıkım kararı
28 Nisan, 18:46
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