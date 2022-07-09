https://tr.sputniknews.com/20220709/danistay-karar-verdi-togo-kuleleri-yikilacak-1058507900.html

Danıştay karar verdi: TOGO kuleleri yıkılacak

Danıştay karar verdi: TOGO kuleleri yıkılacak

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri yıkılacak. Danıştay, yapının yıkımına ilişkin itiraz başvurusunu reddetti. Ankara... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T07:09+0300

2022-07-09T07:09+0300

2022-07-09T07:11+0300

politika

togo kuleleri

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104090/67/1040906731_0:31:1000:594_1920x0_80_0_0_10f4e3557a5643dd8feb6361555cf8bf.jpg

CHP eski Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu imar değişikliğine ilişkin mahkeme kararları gerekçe gösterilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Aralık 2019’da mühürlenen Togo Kuleleri’ne ilişkin yargıdan yeni bir karar daha geldi.ABB Meclisinin 12 Ağustos 2018 tarihinde aldığı ve emsalin 1.50’ye düşürülmesine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava sonuçlandı.Ankara Bölge İdare Mahkemesinin verdiği “davanın reddi” kararının ardından Danıştay 6. Dairesi de kararı oy birliğiyle kesin olarak onadı. Buna göre emsal 2.10’a göre yapılan ve plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmadı.Emsal artışı ve plan notlarının iptali kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, yıkım süreci için prosedürün uygulanmaya başlandığını ve bürokratik işlemlerin ardından harekete geçileceğini açıkladı. Daha önce ABB Başkanı Mansur Yavaş Başkanlığında TOGO Kulelerine ilişkin gerçekleştirilen encümen toplantısı sonucunda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220428/ankara-buyuksehir-belediyesinden-togo-kuleleri-icin-yikim-karari-1055930894.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

togo kuleleri, ankara