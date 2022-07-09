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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220709/dhc-ukrayna-birlikleri-yasinovataya-ve-gorlovka-yerlesimlerini-bombaladi-1058509820.html
DHC: Ukrayna birlikleri Yasinovataya ve Gorlovka yerleşimlerini bombaladı
DHC: Ukrayna birlikleri Yasinovataya ve Gorlovka yerleşimlerini bombaladı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya ve... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T10:13+0300
2022-07-09T10:13+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
rusya
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Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Yasinovataya yerleşimine 122 mm’lik 3 mermi, Gorlovka yerleşimine 120 mm’lik 8 ve 152 mm’lik 8 mermi ateşledi” denildi.
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DHC: Ukrayna birlikleri Yasinovataya ve Gorlovka yerleşimlerini bombaladı

10:13 09.07.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Fotoğraf bankasına girDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya ve Gorlovka yerleşimlerini Minsk anlaşmaları çerçevesinde kullanımı yasaklanan havan toplarıyla bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Yasinovataya yerleşimine 122 mm’lik 3 mermi, Gorlovka yerleşimine 120 mm’lik 8 ve 152 mm’lik 8 mermi ateşledi” denildi.
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