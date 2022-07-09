https://tr.sputniknews.com/20220709/dhc-ukrayna-birlikleri-yasinovataya-ve-gorlovka-yerlesimlerini-bombaladi-1058509820.html

DHC: Ukrayna birlikleri Yasinovataya ve Gorlovka yerleşimlerini bombaladı

DHC: Ukrayna birlikleri Yasinovataya ve Gorlovka yerleşimlerini bombaladı

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya ve... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T10:13+0300

2022-07-09T10:13+0300

2022-07-09T10:13+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti

rusya

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Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Yasinovataya yerleşimine 122 mm’lik 3 mermi, Gorlovka yerleşimine 120 mm’lik 8 ve 152 mm’lik 8 mermi ateşledi” denildi.

donetsk halk cumhuriyeti

rusya

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donetsk halk cumhuriyeti, rusya