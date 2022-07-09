https://tr.sputniknews.com/20220709/dhc-ukrayna-birlikleri-yasinovataya-ve-gorlovka-yerlesimlerini-bombaladi-1058509820.html
DHC: Ukrayna birlikleri Yasinovataya ve Gorlovka yerleşimlerini bombaladı
DHC: Ukrayna birlikleri Yasinovataya ve Gorlovka yerleşimlerini bombaladı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya ve... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T10:13+0300
2022-07-09T10:13+0300
2022-07-09T10:13+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
rusya
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Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Yasinovataya yerleşimine 122 mm’lik 3 mermi, Gorlovka yerleşimine 120 mm’lik 8 ve 152 mm’lik 8 mermi ateşledi” denildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
donetsk halk cumhuriyeti, rusya
DHC: Ukrayna birlikleri Yasinovataya ve Gorlovka yerleşimlerini bombaladı
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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya ve Gorlovka yerleşimlerini Minsk anlaşmaları çerçevesinde kullanımı yasaklanan havan toplarıyla bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Yasinovataya yerleşimine 122 mm’lik 3 mermi, Gorlovka yerleşimine 120 mm’lik 8 ve 152 mm’lik 8 mermi ateşledi” denildi.