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https://tr.sputniknews.com/20220709/dinlenme-tesislerine-bayram-sikayeti-bir-porsiyon-borek-60-cay-15-lira-1058513402.html
Dinlenme tesislerine bayram şikayeti; bir porsiyon börek 60, çay 15 lira
Dinlenme tesislerine bayram şikayeti; bir porsiyon börek 60, çay 15 lira
9 günlük bayram tatili sebebiyle yola çıkan vatandaşlar, yol üzerlerindeki dinlenme tesislerindeki fiyatlardan şikayet etti. Bayramı fırsat bilen dinlenme... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T12:29+0300
2022-07-09T12:29+0300
yaşam
tesis
fiyat
çay
bayram
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Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre normal şartlarda şehir içi veya AVM'de bulunan bir restoran zincirinin menü fiyatı ile otoban kenarında yer alan aynı restoranın menü fiyatları arasında yüzde 30-40 fark olduğu ortaya çıktı.Fiyatlardaki artışın dönemsel olduğu belirtilirken, ünlü bir köftecide bir porsiyon köfte, salata ve içeceğin 190 TL olduğu belirtildi. Yine başka bir dinlenme tesisinde bir porsiyon böreğin 60 TL, çayın 15 TL ve kahvenin 25 TL olduğu konusunda şikâyetler paylaşıldı.Vatandaşlar, dinlenme tesislerindeki tuvalet fiyatlarının 3-5 lira arasında olduğunu belirtirken, tuvaletlerin pis olmasından da şikayet etti.
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tesis, fiyat, çay, bayram

Dinlenme tesislerine bayram şikayeti; bir porsiyon börek 60, çay 15 lira

12:29 09.07.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİRİstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİR
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9 günlük bayram tatili sebebiyle yola çıkan vatandaşlar, yol üzerlerindeki dinlenme tesislerindeki fiyatlardan şikayet etti. Bayramı fırsat bilen dinlenme tesisleri ve restoranların fiyatları artırdığı iddia edildi.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre normal şartlarda şehir içi veya AVM'de bulunan bir restoran zincirinin menü fiyatı ile otoban kenarında yer alan aynı restoranın menü fiyatları arasında yüzde 30-40 fark olduğu ortaya çıktı.
Fiyatlardaki artışın dönemsel olduğu belirtilirken, ünlü bir köftecide bir porsiyon köfte, salata ve içeceğin 190 TL olduğu belirtildi. Yine başka bir dinlenme tesisinde bir porsiyon böreğin 60 TL, çayın 15 TL ve kahvenin 25 TL olduğu konusunda şikâyetler paylaşıldı.
Vatandaşlar, dinlenme tesislerindeki tuvalet fiyatlarının 3-5 lira arasında olduğunu belirtirken, tuvaletlerin pis olmasından da şikayet etti.
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