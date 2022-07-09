https://tr.sputniknews.com/20220709/dinlenme-tesislerine-bayram-sikayeti-bir-porsiyon-borek-60-cay-15-lira-1058513402.html

Dinlenme tesislerine bayram şikayeti; bir porsiyon börek 60, çay 15 lira

Dinlenme tesislerine bayram şikayeti; bir porsiyon börek 60, çay 15 lira

9 günlük bayram tatili sebebiyle yola çıkan vatandaşlar, yol üzerlerindeki dinlenme tesislerindeki fiyatlardan şikayet etti. Bayramı fırsat bilen dinlenme... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T12:29+0300

2022-07-09T12:29+0300

2022-07-09T12:29+0300

yaşam

tesis

fiyat

çay

bayram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058470442_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a369315b2e65d36fb18fd7e8f3d05d26.jpg

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre normal şartlarda şehir içi veya AVM'de bulunan bir restoran zincirinin menü fiyatı ile otoban kenarında yer alan aynı restoranın menü fiyatları arasında yüzde 30-40 fark olduğu ortaya çıktı.Fiyatlardaki artışın dönemsel olduğu belirtilirken, ünlü bir köftecide bir porsiyon köfte, salata ve içeceğin 190 TL olduğu belirtildi. Yine başka bir dinlenme tesisinde bir porsiyon böreğin 60 TL, çayın 15 TL ve kahvenin 25 TL olduğu konusunda şikâyetler paylaşıldı.Vatandaşlar, dinlenme tesislerindeki tuvalet fiyatlarının 3-5 lira arasında olduğunu belirtirken, tuvaletlerin pis olmasından da şikayet etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tesis, fiyat, çay, bayram