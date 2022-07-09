https://tr.sputniknews.com/20220709/doktorun-hastalara-bakmiyorum-dedigi-videoyla-ilgili-aciklama-hasta-yakinlari-saldirmaya-calisti-1058530379.html
Doktorun hastalara ‘bakmıyorum’ dediği videoyla ilgili açıklama: Hasta yakınları saldırmaya çalıştı
Doktorun hastalara ‘bakmıyorum’ dediği videoyla ilgili açıklama: Hasta yakınları saldırmaya çalıştı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek alandan ayrıldığı videoyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Güvenlik... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T23:07+0300
2022-07-09T23:07+0300
2022-07-09T23:21+0300
türkiye
doktor
adana
acil servis
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Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çekilen bir videoda, acil doktorunun kendileriyle ilgilenilmesini talep eden hastalara "Bakmıyorum" diyerek servisi terk ettiği ve memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar yer aldı. 'Video geçen 19 Haziran'da çekildi'Videoyla ilgili Adana İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, doktora hasta yakınlarının saldırmaya çalıştığı ifade edilirken, “Söz konusu video geçen 19 Haziran'da hastanenin yeşil alanında (acil olmayan hastalara ayaktan poliklinik hizmeti verilen birim) yaşanmış olup ilgili birim kabininde yalnız olarak çalışan görevli kadın hekimin kendisine sözel olarak hakaret ve tehditte bulunulması üzerine kendisini güvende hissetmeyip güvenlik personeli refakati olmadan muayeneye devam edemeyeceğini bildirdiği görüntülerdir. Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir. Söz konusu videoda geçen durumun birkaç gün önce Konya'da yaşanan doktor cinayeti olayından sonra tepki olarak yaşandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır” denildi.
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Doktorun hastalara ‘bakmıyorum’ dediği videoyla ilgili açıklama: Hasta yakınları saldırmaya çalıştı
23:07 09.07.2022 (güncellendi: 23:21 09.07.2022) Abone ol
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek alandan ayrıldığı videoyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir” denildi.
Adana
Yüreğir Devlet Hastanesi'nde çekilen bir videoda, acil doktorunun kendileriyle ilgilenilmesini talep eden hastalara "Bakmıyorum" diyerek servisi terk ettiği ve memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar yer aldı.
'Video geçen 19 Haziran'da çekildi'
Videoyla ilgili Adana İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, doktora hasta yakınlarının saldırmaya çalıştığı ifade edilirken, “Söz konusu video geçen 19 Haziran'da hastanenin yeşil alanında (acil olmayan hastalara ayaktan poliklinik hizmeti verilen birim) yaşanmış olup ilgili birim kabininde yalnız olarak çalışan görevli kadın hekimin kendisine sözel olarak hakaret ve tehditte bulunulması üzerine kendisini güvende hissetmeyip güvenlik personeli refakati olmadan muayeneye devam edemeyeceğini bildirdiği görüntülerdir. Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir. Söz konusu videoda geçen durumun birkaç gün önce Konya'da yaşanan doktor cinayeti olayından sonra tepki olarak yaşandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır” denildi.