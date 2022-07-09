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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220709/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-birlikleri-yasinovatayaya-5-grad-fuzesi-atesledi-1058518277.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Yasinovataya'ya 5 Grad füzesi ateşledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Yasinovataya'ya 5 Grad füzesi ateşledi
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T17:52+0300
2022-07-09T17:53+0300
ukrayna krizi
lugans halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
grad füzesi
ukrayna
rusya
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Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Yasinovataya yerleşimini bombalamaya devam ediyor. Saat 20.50'de BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 5 füze ateşlediği tespit edildi” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220709/lhc-donbassin-kurtarilmis-bolgelerinde-askeri-mahkemeler-kurulabilir-1058517030.html
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lugans halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, grad füzesi, ukrayna, rusya

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Yasinovataya'ya 5 Grad füzesi ateşledi

17:52 09.07.2022 (güncellendi: 17:53 09.07.2022)
© Sputnik / Said Tsarnayev  / Fotoğraf bankasına girRusya'nın en güçlü silahları
Rusya'nın en güçlü silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Sputnik / Said Tsarnayev
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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya yerleşimine BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 5 füze ateşlediği belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Yasinovataya yerleşimini bombalamaya devam ediyor. Saat 20.50'de BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 5 füze ateşlediği tespit edildi” denildi.
Donetsk-Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
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