Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Yasinovataya yerleşimini bombalamaya devam ediyor. Saat 20.50'de BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 5 füze ateşlediği tespit edildi” denildi.

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Yasinovataya'ya 5 Grad füzesi ateşledi

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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya yerleşimine BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 5 füze ateşlediği belirtildi.