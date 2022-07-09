https://tr.sputniknews.com/20220709/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-birlikleri-yasinovatayaya-5-grad-fuzesi-atesledi-1058518277.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Yasinovataya'ya 5 Grad füzesi ateşledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Yasinovataya'ya 5 Grad füzesi ateşledi
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T17:52+0300
2022-07-09T17:52+0300
2022-07-09T17:53+0300
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grad füzesi
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Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Yasinovataya yerleşimini bombalamaya devam ediyor. Saat 20.50'de BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 5 füze ateşlediği tespit edildi” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220709/lhc-donbassin-kurtarilmis-bolgelerinde-askeri-mahkemeler-kurulabilir-1058517030.html
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lugans halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, grad füzesi, ukrayna, rusya
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birlikleri Yasinovataya'ya 5 Grad füzesi ateşledi
17:52 09.07.2022 (güncellendi: 17:53 09.07.2022) Abone ol
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Yasinovataya yerleşimine BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 5 füze ateşlediği belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları, Yasinovataya yerleşimini bombalamaya devam ediyor. Saat 20.50'de BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile 5 füze ateşlediği tespit edildi” denildi.