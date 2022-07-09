Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220709/egmden-turkiyede-25-milyon-ruhsatsiz-25-milyon-ruhsatli-silah-oldugu-iddiasina-yalanlama-1058516865.html
EGM'den 'Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2.5 milyon ruhsatlı silah olduğu' iddiasına yalanlama
EGM'den 'Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2.5 milyon ruhsatlı silah olduğu' iddiasına yalanlama
Emniyet Genel Müdürlüğü, bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin, ruhsatlı silah oranının Türkiye’de yüzde 3 olduğunu ve son beş yılın rakamlarına... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T16:27+0300
2022-07-09T16:27+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
bireysel silahlanma
haberler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103497/59/1034975996_150:0:2994:1600_1920x0_80_0_0_5d5baec989cb3eafe27cad72dc42cc4c.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2.5 milyon ruhsatlı silah olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.EGM'den yapılan açıklamada, "bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah olduğu" yönünde bir internet sitesinde "çarpıtma" bilgilerle bir haberin yer aldığı belirtildi.Daha önce de benzer bir haber nedeniyle yalanlama yayımlamak zorunda kalındığı ifade edilen açıklamada, bu konudaki yalan haberlerle mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.Son 5 yılda yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemiz genelinde kamu görevlisi 244 bin 184, emekli kamu görevlisi 198 bin 428, can güvenliği 53 bin 312, meslek mensubu 131 bin 841 olmak üzere toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunmaktadır." bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, yılın ilk 6 ayında 13 bin 868'i bulundurma, 25 bin 373'ü de taşıma olmak üzere 39 bin 241 silah ruhsatının düzenlendiği bildirildi.Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık dönemde ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında da düşüş olduğuna işaret edilen açıklamada, "2017 yılında olay sayısı 1730 iken, 2021 yılında bu sayı 1491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de 1918 iken, 2021'de 1633'e düşmüştür." ifadelerine yer verildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103497/59/1034975996_505:0:2638:1600_1920x0_80_0_0_cdb4b48d19f06583633d38c78a82d3a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emniyet genel müdürlüğü (egm), bireysel silahlanma, haberler

EGM'den 'Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2.5 milyon ruhsatlı silah olduğu' iddiasına yalanlama

16:27 09.07.2022
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Emniyet Genel Müdürlüğü, bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin, ruhsatlı silah oranının Türkiye’de yüzde 3 olduğunu ve son beş yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayısında azalma olduğunu açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2.5 milyon ruhsatlı silah olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, "bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah olduğu" yönünde bir internet sitesinde "çarpıtma" bilgilerle bir haberin yer aldığı belirtildi.
Daha önce de benzer bir haber nedeniyle yalanlama yayımlamak zorunda kalındığı ifade edilen açıklamada, bu konudaki yalan haberlerle mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.
Son 5 yılda yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemiz genelinde kamu görevlisi 244 bin 184, emekli kamu görevlisi 198 bin 428, can güvenliği 53 bin 312, meslek mensubu 131 bin 841 olmak üzere toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunmaktadır." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, yılın ilk 6 ayında 13 bin 868'i bulundurma, 25 bin 373'ü de taşıma olmak üzere 39 bin 241 silah ruhsatının düzenlendiği bildirildi.
Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık dönemde ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında da düşüş olduğuna işaret edilen açıklamada, "2017 yılında olay sayısı 1730 iken, 2021 yılında bu sayı 1491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de 1918 iken, 2021'de 1633'e düşmüştür." ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала