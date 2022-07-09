https://tr.sputniknews.com/20220709/elon-musk-twitter-anlasmasini-sonlandirdi-1058502140.html

Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshetti

Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshetti

esla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T00:43+0300

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elon musk

dünya

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Dünyanın en zengin kişisi ve Tesla CEO'su Elon Musk'un, Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını, satın alma anlaşmasının birçok hükmünün esaslı ihlalini gerekçe göstererek sonlandırdığı açıklandı.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.Musk'ın ekibi tarafından Twitter'a gönderilen mektupta, "Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Bay Musk, birleşme anlaşmasını, Twitter'in birden çok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği için feshediyor" ifadelerine yer verildi.Twitter'ın, iki ay boyunca Musk'ın taleplerine yanıt vermediği belirtildi.Ne olmuştu?Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Twitter'dan dünden yapılan açıklamada, daha önce paylaşılan verilerin iki katına çıkılarak günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı duyurulmuştu.

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elon musk, twitter