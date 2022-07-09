Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220709/elon-musk-twitter-anlasmasini-sonlandirdi-1058502140.html
Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshetti
Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshetti
esla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T00:43+0300
2022-07-09T01:04+0300
elon musk
dünya
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055846872_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_64445d8886257f18545f7ceeeb2db6e5.jpg
Dünyanın en zengin kişisi ve Tesla CEO'su Elon Musk'un, Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını, satın alma anlaşmasının birçok hükmünün esaslı ihlalini gerekçe göstererek sonlandırdığı açıklandı.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.Musk'ın ekibi tarafından Twitter'a gönderilen mektupta, "Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Bay Musk, birleşme anlaşmasını, Twitter'in birden çok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği için feshediyor" ifadelerine yer verildi.Twitter'ın, iki ay boyunca Musk'ın taleplerine yanıt vermediği belirtildi.Ne olmuştu?Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Twitter'dan dünden yapılan açıklamada, daha önce paylaşılan verilerin iki katına çıkılarak günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı duyurulmuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055846872_81:0:1120:779_1920x0_80_0_0_749eb29bf5517ae473da6e95a0a856b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, twitter

Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshetti

00:43 09.07.2022 (güncellendi: 01:04 09.07.2022)
© AAElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
Abone olTelegram
esla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetti.
Dünyanın en zengin kişisi ve Tesla CEO'su Elon Musk'un, Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını, satın alma anlaşmasının birçok hükmünün esaslı ihlalini gerekçe göstererek sonlandırdığı açıklandı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.
Musk'ın ekibi tarafından Twitter'a gönderilen mektupta, "Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Bay Musk, birleşme anlaşmasını, Twitter'in birden çok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği için feshediyor" ifadelerine yer verildi.
Twitter'ın, iki ay boyunca Musk'ın taleplerine yanıt vermediği belirtildi.

Ne olmuştu?

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.
Twitter'dan dünden yapılan açıklamada, daha önce paylaşılan verilerin iki katına çıkılarak günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı duyurulmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала