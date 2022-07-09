https://tr.sputniknews.com/20220709/eytliler-icin-kademeli-emeklilik-formulu-masada-1058509701.html

EYT'liler için 'kademeli' emeklilik formülü masada

EYT'liler için 'kademeli' emeklilik formülü masada

Komisyonların ekim ayına kadar çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T10:31+0300

2022-07-09T10:31+0300

2022-07-09T10:31+0300

türkiye

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

emeklilik

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini hayata geçirmek için 3 ayrı komisyon kurdu.Türkiye gazetesinden Selçuk Böke'nin haberine göre kamudaki sözleşmeli personel ve geçici çalışanlar ile taşeron çalışanların durumları ile ilgili çalışma yapmak üzere kurulan komisyonların, ekim ayına kadar hazırlıklarını tamamlamaları bekleniyor.Kademeli emeklilik formülüEYT ile ilgili alternatifli formüllerin ele alınacağı çalışmalar sırasında bütçeye yükü, sosyal güvenlik açıklarına etkisi gibi başlıklar dikkate alınarak bir taslak hazırlanacak. EYT’de kademeli bir geçişle bu maliyetin azaltılması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.EYT’ye takılanların 2023 başından itibaren ‘kademeli’ olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor. Ekim ayından itibaren hazırlanan taslaklar önce kabinenin gündemine getirilecek, ardından, çalışma hayatında uzman AK Partili milletvekillerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirip, teklif olarak Meclis’e sunulacak.Geçici işçilerin çalışma sürelerinin 10 aydan 12 aya çıkarılması, 70 bin taşeron çalışanın kadroya alınarak tayin hakkı verilmesi gibi düzenlemelerin de yıl sonuna kadar çıkarılması bekleniyor. 600 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik düzenlemede de personele tercih hakkı getirileceği belirtiliyor. Yapılacak çalışma kapsamında, kamuda sözleşmeli personel çalıştırılması zorunlu alanların çerçevesi belirlenerek bunun dışındaki alanlarda sözleşmeli personel istihdamına son verilecek.

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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emeklilik