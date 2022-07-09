https://tr.sputniknews.com/20220709/fenerbahceli-allahyar-sayyadmanesh-hull-cityye-transfer-oldu-1058517873.html

Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu

Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu

Fenerbahçe Kulübü, İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu duyurdu. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T17:38+0300

2022-07-09T17:38+0300

2022-07-09T17:40+0300

spor

allahyar sayyadmanesh

fenerbahçe

ingiltere

hull city

iran

istanbulspor

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Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transferini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu öncesi İran'ın İstiklal takımından transfer ettiği oyuncu, kiralık olarak İstanbulspor ve Ukrayna ekiplerinden Zorya'nın formalarını giymişti. Allahyar Sayyadmanesh, geçen sezonun ikinci yarısını da Hull City'de kiralık olarak geçirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220131/allahyar-sayyadmanesh-ilicalinin-hull-citysine-kiralandi-1053327297.html

ingiltere

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allahyar sayyadmanesh, fenerbahçe, ingiltere, hull city, iran, istanbulspor