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Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu
Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu
Fenerbahçe Kulübü, İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu duyurdu. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T17:38+0300
2022-07-09T17:40+0300
spor
allahyar sayyadmanesh
fenerbahçe
ingiltere
hull city
iran
istanbulspor
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Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transferini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu öncesi İran'ın İstiklal takımından transfer ettiği oyuncu, kiralık olarak İstanbulspor ve Ukrayna ekiplerinden Zorya'nın formalarını giymişti. Allahyar Sayyadmanesh, geçen sezonun ikinci yarısını da Hull City'de kiralık olarak geçirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220131/allahyar-sayyadmanesh-ilicalinin-hull-citysine-kiralandi-1053327297.html
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allahyar sayyadmanesh, fenerbahçe, ingiltere, hull city, iran, istanbulspor

Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu

17:38 09.07.2022 (güncellendi: 17:40 09.07.2022)
© AAAllahyar Sayyadmanesh
Allahyar Sayyadmanesh - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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Fenerbahçe Kulübü, İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transferini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu öncesi İran'ın İstiklal takımından transfer ettiği oyuncu, kiralık olarak İstanbulspor ve Ukrayna ekiplerinden Zorya'nın formalarını giymişti. Allahyar Sayyadmanesh, geçen sezonun ikinci yarısını da Hull City'de kiralık olarak geçirmişti.
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