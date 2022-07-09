https://tr.sputniknews.com/20220709/fitch-turkiyenin-kredi-notunu-dusurdu-1058502418.html

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdi, görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T01:04+0300

2022-07-09T01:04+0300

2022-07-09T01:04+0300

ekonomi

fitch

türkiye

kredi notu

düşüş

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Fitch Ratings, yayımladığı raporda Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdiğini, görünümünü ise 'negatif' olarak teyit ettiğini açıkladı.Fitch’in yaptığı değerlendirmede kredi notunun düşürülmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:Fitch yayımladığı raporda, TCMB’nin politika faizini, hızla yükselen enflasyona, Ukrayna'daki savaşın emtia piyasaları üzerindeki etkisine ve çoğu gelişmiş ekonomilerde sıkılaşan para politikasına rağmen, Aralık 2021'den bu yana yüzde 14'te tuttuğuna dikkat çekti.Kuruluş, 2022'de yıllık enflasyonun ortalama yüzde 71,4'e çıkacağını tahmin ettiklerini, 2023 yılında ise bu oranın yüzde 57'ye gerileyeceğini açıkladı.Fitch, Şubat 2022’de kredi notunu düşürmüştüFitch 12 Şubat’ta aldığı karar ile Türkiye’nin kredi notunu BB-‘den B+’ya indirdiğini, görünümünü ise 'negatif' olarak teyit ettiğini açıklamıştı. Fitch bu tarihte yayımladığı raporda, 'daha sık ve yoğun politika odaklı' finansal stres dönemlerinin, Türkiye'de yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi ve zayıf politika güvenilirliği açısından kırılganlıkları artırdığını belirtmişti.

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