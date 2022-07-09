https://tr.sputniknews.com/20220709/focus-bati-putinin-uclu-tuzagina-dustu-1058501845.html

Focus: Batı, Putin’in ‘üçlü tuzağına’ düştü

Focus: Batı, Putin’in ‘üçlü tuzağına’ düştü

Focus yazarı Ulrich Reitz, Rusya’nın sahip olduğu üç önemli kozun, Ukrayna’daki kriz bağlamında Batı ile siyasi etkileşimi ustaca kurma fırsatını sağladığını... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T00:24+0300

2022-07-09T00:24+0300

2022-07-09T00:27+0300

ukrayna krizi

focus

ulrich reinhardt

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Reitz, “Rusya’nın, onu taktiksel olarak avantajlı konuma getiren üç aracı var. Partnerler, gaz ve barış görüşmeleri. Birileri bundan hoşlanmasa da Batı, üçlü tuzağa düştü” diye yazdı.Batı’nın Rusya’yı izole etme girişiminin diplomatik olarak başarısız olduğunun altını çizen Reitz, G20 dışişleri bakanları toplantısına işaret ederek birçok ülkenin Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’yı eleştirmemeyi seçtiğini kaydetti.Batı’nın Rus enerji kaynaklarına son derece bağımlı olduğundan ekonomik olarak da Rusya’yı izole edemediği kaydedilen yazıda, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının teknik bakım nedeniyle kapatılmasının belirsiz bir süre uzayabileceği yönündeki endişeleri örnek gösterdi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

focus, ulrich reinhardt