Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220709/focus-bati-putinin-uclu-tuzagina-dustu-1058501845.html
Focus: Batı, Putin’in ‘üçlü tuzağına’ düştü
Focus: Batı, Putin’in ‘üçlü tuzağına’ düştü
Focus yazarı Ulrich Reitz, Rusya’nın sahip olduğu üç önemli kozun, Ukrayna’daki kriz bağlamında Batı ile siyasi etkileşimi ustaca kurma fırsatını sağladığını... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T00:24+0300
2022-07-09T00:27+0300
ukrayna krizi
focus
ulrich reinhardt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058450557_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9151e73ae1931171ad6b33c56d695ea4.jpg
Reitz, “Rusya’nın, onu taktiksel olarak avantajlı konuma getiren üç aracı var. Partnerler, gaz ve barış görüşmeleri. Birileri bundan hoşlanmasa da Batı, üçlü tuzağa düştü” diye yazdı.Batı’nın Rusya’yı izole etme girişiminin diplomatik olarak başarısız olduğunun altını çizen Reitz, G20 dışişleri bakanları toplantısına işaret ederek birçok ülkenin Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’yı eleştirmemeyi seçtiğini kaydetti.Batı’nın Rus enerji kaynaklarına son derece bağımlı olduğundan ekonomik olarak da Rusya’yı izole edemediği kaydedilen yazıda, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının teknik bakım nedeniyle kapatılmasının belirsiz bir süre uzayabileceği yönündeki endişeleri örnek gösterdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058450557_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dc033a2fe265feac61ad77249c768dad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
focus, ulrich reinhardt

Focus: Batı, Putin’in ‘üçlü tuzağına’ düştü

00:24 09.07.2022 (güncellendi: 00:27 09.07.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Focus yazarı Ulrich Reitz, Rusya’nın sahip olduğu üç önemli kozun, Ukrayna’daki kriz bağlamında Batı ile siyasi etkileşimi ustaca kurma fırsatını sağladığını belirtti.
Reitz, “Rusya’nın, onu taktiksel olarak avantajlı konuma getiren üç aracı var. Partnerler, gaz ve barış görüşmeleri. Birileri bundan hoşlanmasa da Batı, üçlü tuzağa düştü” diye yazdı.
Batı’nın Rusya’yı izole etme girişiminin diplomatik olarak başarısız olduğunun altını çizen Reitz, G20 dışişleri bakanları toplantısına işaret ederek birçok ülkenin Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’yı eleştirmemeyi seçtiğini kaydetti.
Batı’nın Rus enerji kaynaklarına son derece bağımlı olduğundan ekonomik olarak da Rusya’yı izole edemediği kaydedilen yazıda, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının teknik bakım nedeniyle kapatılmasının belirsiz bir süre uzayabileceği yönündeki endişeleri örnek gösterdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала