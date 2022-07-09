https://tr.sputniknews.com/20220709/grevde-olan-acil-servis-doktoru-hastalara-bakmiyorum-deyince-gerginlik-cikti-1058517241.html
Acil servis doktoru hastalara 'bakmıyorum' deyince gerginlik çıktı: 'Mecbur bakmak zorundasın'
Acil servis doktoru hastalara 'bakmıyorum' deyince gerginlik çıktı: 'Mecbur bakmak zorundasın'
Adana’da bir doktorun acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek acil servisi terk etmesi hastanede bekleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T17:26+0300
2022-07-09T17:26+0300
2022-07-09T17:29+0300
grev
doktor
ekrem karakaya
türkiye
acil servis
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Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde iki günlük grev kararı aldı. Doktorların protesto gösterilerine katılması bazı kişilerin ise tepkisini çekti. Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde dün gece çekilen bir videoda acil serviste bekleyen hastalara doktor 'bakmıyorum' deyince hastanede gerginlik yaşandı. Doktorun acil servisi terk ettiği görüntülerde memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar ve hastanede bekleyen bir başka kişininse 'Mecbur bakmak zorundasın mecbur' dediği anlar yer aldı.
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grev, doktor, ekrem karakaya, acil servis
Acil servis doktoru hastalara 'bakmıyorum' deyince gerginlik çıktı: 'Mecbur bakmak zorundasın'
17:26 09.07.2022 (güncellendi: 17:29 09.07.2022) Abone ol
Adana’da bir doktorun acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek acil servisi terk etmesi hastanede bekleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.
Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde iki günlük grev kararı aldı.
Doktorların protesto gösterilerine katılması bazı kişilerin ise tepkisini çekti.
Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde dün gece çekilen bir videoda acil serviste bekleyen hastalara doktor 'bakmıyorum' deyince hastanede gerginlik yaşandı.
Doktorun acil servisi terk ettiği görüntülerde memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar ve hastanede bekleyen bir başka kişininse 'Mecbur bakmak zorundasın mecbur' dediği anlar yer aldı.