https://tr.sputniknews.com/20220709/hangi-parti-hangi-partiyle-bayramlasmama-karari-aldi-1058510313.html

Hangi parti hangi partiyle bayramlaşmama kararı aldı?

Hangi parti hangi partiyle bayramlaşmama kararı aldı?

Siyasi partiler Kurban Bayramı'nın ikinci günü bayramlaşacak. 3-4 kişiden oluşan heyetler birbirlerine ziyarette bulunacak. Ancak bazı partiler bazı partilerle... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T11:00+0300

2022-07-09T11:00+0300

2022-07-09T11:00+0300

politika

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Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu. Parti heyetleri bayramın ikinci günü yüz yüze yapılacak ziyaretlerle bayramlaşacak. Sözcü'nün haberine göre, bayramlaşmama kararı alan partiler şöyle: – AK Parti; HDP, DEVA, Gelecek Partisi ve Zafer Partisi’yle bayramlaşmayacak.– Sadece sekiz partiyle bayramlaşma kararı alan MHP‘nin listesinde HDP’nin yanı sıra İYİ Parti ve Zafer Partisi de bulunmuyor.– 17 partiyle bayramlaşacak olan CHP ise Zafer Partisi, HÜDAPAR, Merkez Parti, Milli Yol Partisi’yle bayramlaşmayacak.– İYİ Parti; MHP, HDP ve Zafer Partisi’yle bayramlaşmayacak.AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin ziyaret edeceği partiler sırasıyla şöyle:– AK Parti: CHP, MHP, HÜDAPAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.– CHP: DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Genç Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, TDP ve Memleket Partisi.– MHP: DSP, AKP, BBP, TDP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Memleket Partisi.– İYİ Parti: TDP, Saadet Partisi, DP, CHP, Milli Yol Partisi, AKP, DSP, Gelecek Partisi, DEVA, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, HÜDAPAR , BTP, Memleket Partisi ve Merkez Parti.Siyasi partilerin bayramlaşma heyetleri ise şu isimlerden oluşuyor:AK Parti: Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Gençlik Kolları MYK Üyesi Ertuğrul Osman Yörük.CHP: Heyet: Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Kacan, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ.İYİ Parti: Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Genç Teşkilatlanma Başkanı Onur Hondoroğlu.MHP: Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe.

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