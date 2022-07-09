https://tr.sputniknews.com/20220709/hincal-uluc-yogun-bakima-kaldirildi-1058519751.html

Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

Sabah gazetesi yazarı v futbol yorumcusu Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T18:18+0300

2022-07-09T18:18+0300

2022-07-09T18:19+0300

türkiye

tahir kum

hürriyet

sabah

hıncal uluç

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Hürriyet yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin..." dedi. 82 yaşındaki Uluç'un sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220503/hincal-ulucun-bacagi-kirildi-1056055588.html

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tahir kum, hürriyet, sabah, hıncal uluç