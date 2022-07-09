https://tr.sputniknews.com/20220709/hincal-uluc-yogun-bakima-kaldirildi-1058519751.html
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Sabah gazetesi yazarı v futbol yorumcusu Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T18:18+0300
2022-07-09T18:18+0300
2022-07-09T18:19+0300
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hürriyet
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Hürriyet yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin..." dedi. 82 yaşındaki Uluç'un sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/hincal-ulucun-bacagi-kirildi-1056055588.html
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tahir kum, hürriyet, sabah, hıncal uluç
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
18:18 09.07.2022 (güncellendi: 18:19 09.07.2022) Abone ol
Sabah gazetesi yazarı v futbol yorumcusu Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.
Hürriyet yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin..." dedi.
82 yaşındaki Uluç'un sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.