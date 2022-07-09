https://tr.sputniknews.com/20220709/iade-konusu-turkiye-ile-isvec-ve-finlandiya-arasindaki-sikinti-kaynagi-olacak-1058504407.html

'İade konusu Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında sıkıntı kaynağı olacak’

'İade konusu Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında sıkıntı kaynağı olacak’

Doç. Can Kakışım’a göre, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtırada Türkiye’nin bir zafer görüntüsü yok, zira ne PYD ne FETÖ ‘terör örgütü’ olarak... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T02:34+0300

2022-07-09T02:34+0300

2022-07-09T02:34+0300

eksen

nato

isveç

finlandiya

türkiye

muhtıra

anlaşma

iade

pkk

ypg/pkk

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Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girme sürecinde veto kararını kaldırmasının ardından, iki ülkenin üyelikleri için prosedür işlemeye başladı. İlk onaylar da jet hızıyla Kanada ve Danimarka parlamentolarından geldi. Onları Almanya izledi. Ankara ise üyeliklere TBMM'den onay vermek için iki ülkenin üçlü mutabakatta yer alan koşulları yerine getirmesi şartı koşmuş durumda. Türkiye yönetimi bu çerçevede iadesini talep ettiği isimlerin listesini iki ülkeye ilettiğini duyurdu. Ankara'dan “İsveç ve Finlandiya belgeye uymak zorunda yoksa NATO'ya almayacağız” ve “Türkiye 'Tamam bunlar NATO'ya girebilir’ dememiştir” açıklamaları geldi. İsveç ve Finlandiya ise iadelere kapıyı kapatmasalar da bunun mutabakatta da yer alan Avrupa İade Sözleşmesi'ne uygun yapılacağını dile getiriyor.Ankara'nın NATO içinde veto sürecini, İsveç ve Finlandiya'nın iade tartışmaları eşliğinde siyaset bilimci Doç. Can Kakışım ile konuştuk.‘NATO zirvesi öncesi çok sert konuşup ilk toplantıda yelkenleri suya indirirseniz...'Doç. Can Kakışım’a göre, ortada Ankara açısından bir zafer görüntüsü yok. Türkiye’nin NATO zirvesi öncesinde çok sert söylemlerde bulunduğunu ancak üçlü mutabakatın yeterince bağlayıcı bir görüntü ortaya koymadığını söyleyen Kakışım, iki ülke de Suriye'nin kuzeyindeki yapıları ‘terör örgütü’ olarak tanımadıkları için bununla alakalı Türkiye'yi rahatlayacak bir mekanizmanın da bulunmayacağını dile getirdi:'YPG veya FETÖ’nün metne girmesiyle terör örgütü olarak tanımlanması tamamıyla hurafe'Kakışım'a göre üçlü mutabakat metninde İsveç ve Finlandiya'yı bağlayan güçlü bir yükümlülük bulunmuyor. YPG veya FETÖ'nün metne konulsa da 'terör örgütü' olarak tanımlanmadıklarını söyleyen Kakışım, mutabakatta Ankara'yı rahatlatacak bir mekanizmanın bulunmadığını vurguladı. "Bu ülkeler NATO’ya üye olduktan sonra herhangi bir şekilde kontrol edebilmeniz, teröre yönelik desteklerini dizginleyebilmeniz gayet asla mümkün değil" diyen Kakışım, ABD'yle yaşanan sıkıntılarda da aynı durumun söz konusu olduğunu vurguladı:‘Türkiye mutlaka veto yetkisini kullanmalı, bu karar meclisten geçmemeli'Türkiye’nin veto yetkisini mutlaka kullanması gerektiğine işaret eden Kakışım, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerinin de onaylanmaması gerektiği görüşünde. Dış politikada söylemlerin daha temkinli olması gerektiğini söyleyen Kakışım, Erdoğan yönetiminin ise sürekli çok iddialı açıklamalar yaptığını dile getirdi:‘İade konusu Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki sıkıntının en fazla göze çarpan örneklerinden biri olacak’Kakışım, İsveç ve Finlandiya’nın iade taleplerini uluslararası hukuk bağlamında değerlendireceği görüşünde. Kakışım’a göre, bu yüzden iade konusu Türkiye ile bu ülkeler arasındaki sıkıntının en fazla göze çarpan örneklerinden biri olacak:‘Biden’ın İsveç ve Finlandiya liderleriyle birlikte resmini paylaşarak Erdoğan’ı dışlaması, Türkiye’ye verilen bir mesajdı’Kakışım, ABD lideri Joe Biden’ın İsveç ve Finlandiya liderleriyle birlikte resmini paylaşarak Erdoğan’ı dışlamasının, Türkiye’ye verilen bir mesaj olduğu görüşünde:

https://tr.sputniknews.com/20220708/alman-parlamentosu-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligini-onayladi-1058474341.html

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nato, isveç, finlandiya, türkiye, muhtıra, anlaşma, iade, pkk, ypg/pkk, fetö, fetö/pdy