https://tr.sputniknews.com/20220709/iftira-davasini-kaybeden-amber-heardun-avukatlari-yanlis-yargilama-ilan-edilmeli--1058506396.html

İftira davasını kaybeden Amber Heard'ün avukatları: Yanlış yargılama ilan edilmeli

İftira davasını kaybeden Amber Heard'ün avukatları: Yanlış yargılama ilan edilmeli

Johnny Depp'in kendisine karşı açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard'ün avukatları, 'jüri karışıklığı' nedeniyle davada yanlış yargılama ilan edilmesi... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T04:56+0300

2022-07-09T04:56+0300

2022-07-09T04:58+0300

yaşam

johnny depp

amber heard

dava

mahkeme

avukat

karar

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Amber Heard-Johnny Depp arasındaki iftira davasında Heard'ün avukatları tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Avukatlar, davada bir 'jüri karışıklığı' meydana geldiğini, heyette yanlış kişinin yer aldığını öne sürerek yanlış yargılama ilan edilmesini talep edecek. Heard'ün avukatlarının ifadelerine göre, davada yer alan 15 numaralı jüri üyesi, görev için çağrılan kişi değildi. Heard'ün ekibi, aynı adreste yaşayan, aynı soyadını paylaşan, ancak yaşları 77 ve 52 olan iki kişi olduğunu iddia ediyor.Dava dosyasına göre ise 15. jüri üyesinin müzakerelere gerçekten katılıp katılmadığı net değil. Avukatlar, 77 yaşındaki jürinin görev için çağrıldığını, ancak belgelere göre 52 yaşındaki kişinin heyette yer aldığını ileri sürüyor. 36 yaşındaki aktrisin ekibi, duruşmaya jüri görevi için çağrılan herkesin kimliklerini doğrulamak için kişisel bilgileri ve doğum tarihleri ​​de dahil olmak üzere çevrimiçi bir anket hazırlanması gerektiğini ifade ediyor.Konuya ilişkin Heard veya Depp'ten henüz bir açıklama gelmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220616/amber-heard-johnny-deppi-hala-seviyorum-1057490002.html

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johnny depp, amber heard, dava, mahkeme, avukat, karar