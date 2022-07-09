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İki ilde daha ormana girişler yasaklandı
İki ilde daha ormana girişler yasaklandı
Uşak ve Kilis'te ormana girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı. Yasağın, orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla alındığı açıklandı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
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kilis
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Kilis Valiliği, orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla yeni kararlar alındığı, 8 Temmuz-1 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.Ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.Uşak Valisi Ergün: Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandıBenzer bir açıklama da Uşak Valiliği'nden geldi. Vali Turan Ergün, muhtemel bir orman yangınlarını önlemek için Eylül ayı sonuna kadar ormana giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı. Ergün, “Temmuz ayındayız ve sıcakların en yüksek seviyeye vardığı dönem. Geçen haftalarda da yine Muğla’da yangın yaşadık. Çevre illerle de uyumlu olarak ve orman komisyonu olarak özellikle ormana girişlerde bazı tedbirler aldık. Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandı. Ormana sadece görevliler girebilecek. Onun dışında ormana girmek, ateş yakmak, piknik yapmak yasaklandı” şeklinde konuştu.
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orman, orman yangını, kilis, kilis valiliği

İki ilde daha ormana girişler yasaklandı

19:35 09.07.2022 (güncellendi: 19:55 09.07.2022)
© İHA / KÖKSAL KILINÇOrman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© İHA / KÖKSAL KILINÇ
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Uşak ve Kilis'te ormana girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı. Yasağın, orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla alındığı açıklandı.
Kilis Valiliği, orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla yeni kararlar alındığı, 8 Temmuz-1 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması, orman içi ve kenarında bulunan tesisler, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kilis ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."
Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.

Uşak Valisi Ergün: Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandı

Benzer bir açıklama da Uşak Valiliği'nden geldi.
Vali Turan Ergün, muhtemel bir orman yangınlarını önlemek için Eylül ayı sonuna kadar ormana giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.
Ergün, “Temmuz ayındayız ve sıcakların en yüksek seviyeye vardığı dönem. Geçen haftalarda da yine Muğla’da yangın yaşadık. Çevre illerle de uyumlu olarak ve orman komisyonu olarak özellikle ormana girişlerde bazı tedbirler aldık. Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandı. Ormana sadece görevliler girebilecek. Onun dışında ormana girmek, ateş yakmak, piknik yapmak yasaklandı” şeklinde konuştu.
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