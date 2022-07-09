https://tr.sputniknews.com/20220709/iki-ilde-daha-ormana-girisler-yasaklandi-1058522442.html

İki ilde daha ormana girişler yasaklandı

İki ilde daha ormana girişler yasaklandı

Uşak ve Kilis'te ormana girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı. Yasağın, orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla alındığı açıklandı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T19:35+0300

2022-07-09T19:35+0300

2022-07-09T19:55+0300

türkiye

orman

orman yangını

kilis

kilis valiliği

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Kilis Valiliği, orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla yeni kararlar alındığı, 8 Temmuz-1 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.Ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.Uşak Valisi Ergün: Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandıBenzer bir açıklama da Uşak Valiliği'nden geldi. Vali Turan Ergün, muhtemel bir orman yangınlarını önlemek için Eylül ayı sonuna kadar ormana giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı. Ergün, “Temmuz ayındayız ve sıcakların en yüksek seviyeye vardığı dönem. Geçen haftalarda da yine Muğla’da yangın yaşadık. Çevre illerle de uyumlu olarak ve orman komisyonu olarak özellikle ormana girişlerde bazı tedbirler aldık. Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandı. Ormana sadece görevliler girebilecek. Onun dışında ormana girmek, ateş yakmak, piknik yapmak yasaklandı” şeklinde konuştu.

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orman, orman yangını, kilis, kilis valiliği